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Elazığ'da 257 deprem konutu ve 242 iş yeri için kura çekildi

Elazığ'da depremlerde evleri ya da iş yerleri ağır hasar gördüğü için yıkılan hak sahibi vatandaşlar için 257 konut ve 242 iş yerinin kura çekimi yapıldı.

01 Mart 2023 Çarşamba 16:54
Elazığ'da 257 deprem konutu ve 242 iş yeri için kura çekildi

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Merkezde 213, ilçelere bağlı belde ve köylerde 44 olmak üzere 257 konutun ve 242 iş yerinin kura çekimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirildi.
Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden Elazığ’ın da etkilendiğini söyledi.
Elazığ’da 2020 yılında yaşanan depremde büyük bir dönüşüm yaşadığını aktaran Toraman, şöyle konuştu:
"2020 depreminden sonra 21 bin 300 civarında konutun anahtarını teslim ettik. Yeni yapı stoku 6 Şubat'taki depremde Elazığ'daki yıkımı da bir nebze olsun azaltmış görünüyor. 6 Şubat depreminde ağır hasar aldığı tespit edilen yapıların hasar durumu kesinleştikten sonra bunların da yıkımını gerçekleştireceğiz. Bölgede devam eden artçı depremlerde bölgede hasarlı binalarda tekrar yıkılma durumu ile karşı karşıya. O yüzden riskli yapıları süratle bertaraf etmemiz gerekiyor."
Toraman, 2020 depreminin yaralarının sarıldığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ElazığıDepremKonutKura
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