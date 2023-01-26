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El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 zanlı tutuklandı

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 15'i tutuklandı.

26 Ocak 2023 Perşembe 11:22
El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 zanlı tutuklandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbarat çalışması neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında örgüt içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, bir tabanca, 85 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 16 zanlıdan 15'i tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeEl BabDeaşTerörörgütOperasyonGaziantep
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