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Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar

MUŞ’ta, ev ve iş yerlerinin çatılarında tehlike oluşturan kar birikintileri ve buz parçaları, geçim kaynağı oldu. ‘Çatı temizleyicisi’ olarak bilinen işçilerin tehlikeli mesaisi başladı. İşçilerin özellikle yüksek katlı çatılarda yaptığı temizlik çalışması, yürekleri ağza getiriyor.

25 Ocak 2022 Salı 10:26
Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar

Kış mevsiminin sert geçtiği, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Muş'ta binaların çatılarında biriken karlar için temizlik çalışması başladı. 3- 5 kilik gruplar, kat sayısına göre belirledikleri ücret karşılığında çatılarda biriken karları temizliyor. 10 katlı binaların çatısında kar temizliği yapan işçiler, kimi zaman hiçbir önlem almıyor. Bazı işçiler ise metrelerce yüksekten düşmemek için beraberinde taşıdıkları iplerinin bir ucunu beline diğer ucunu ise çatıdaki soba bacaları gibi sağlam yerlere bağlayarak önlem alıyor. Bazen de küreklerle kar atan işçilerin beline bağladıkları ipi mesai arkadaşları tutuyor. İşçilerin yüksek katlı çatılarda yaptığı temizlik çalışması yürekleri ağza getiriyor.

Sabah çatılara çıkıp karanlık çökene kadar kar temizliği yaptıklarını anlatan Kenan Polat, “Çatılarda 1 veya 1,5 metre kar var. Günlüğümüz kişi başı 100- 150 TL arasında değişiyor. Biz temizliyoruz ama kar halen yağıyor. Belimize bağladığımız iple can güvenliğimizi almaya çalışıyoruz" dedi.

‘YÜKSEK KATLI ÇATILARA ÇIKIP, EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Ekmek parası için çatılarda kar temizliği yaptıklarını vurgulayan Ali Özcan ise, “Can güvenliğimiz, belimize bağladığımız ip. Bu ip çok sağlam, bu şekilde düşme tehlikemiz olmuyor. Yüksek katlarda kar temizlemek gerçekten zor. Yüksek katlı çatılara çıkıp, ekmek parası için çalışıyoruz" diye konuştu.

‘BU TEMİZLİĞİ, ÇATILAR ÇÖKMESİN DİYE YAPIYORUZ’

Karın ağırlığının çatıya zarar verdiği gibi yaşanan kontrolsüz düşmelerin can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirten esnaf Necmettin ık, “Yoğun kar yağışı altındayız. Çatılarda 50-60 santimetreyi aşan kar var. Esnaf olarak kendi imkanlarımızla karı temizliyoruz. Bu temizliği, çatılarımız çökmesin ve kontrolsüz bir şekilde düştüğü zamanda hem can hem de mal kaybına neden olabiliyor diye yapıyoruz. Kimsenin canı yanmasın diye kar yağınca hemen temizletiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuşEvÇatıKarİşçi
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