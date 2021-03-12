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Ekmek arasında uyuşturucu taşıyan şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden ekmek arasına gizlenmiş yarım kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

12 Mart 2021 Cuma 09:01
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Ekmek arasında uyuşturucu taşıyan şüpheli gözaltına alındı

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptığı sırada şüphelendikleri Doğan A.'yı (34) durdurarak kimlik sorgusu yaptı. GBT sırasında şüphelinin elindeki poşeti de inceleyen polis ekipler, ekmek arasına gizlenmiş 528 gram metamfetamin buldu.



Polis ekiplerince gözaltına alınan Doğan A., poşetin içerisinde ne olduğunu bilmediğini ve Antalya'ya götürmek için 2 ay önce Konak Kuruçay Mahallesi'nde S.Ö.'den aldığını belirtti. Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBornovaNarkotikPolisUyuşturucuEkmek
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