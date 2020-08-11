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Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tropikal meyve türü olan ejder meyvesi (pitahaya) dalında tanesi 15 liradan alıcı bulurken, en çok talep ise Rusya’dan geliyor.

11 Ağustos 2020 Salı 11:19
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Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep

MERSİN - Erdemli’nin Karakeşli Mahallesi'nde 1,5 dönüm serada çiftçi Arif Doğan (32) tarafından alternatif ürün olarak yetiştirilen ejder meyvesi, üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle C vitamini deposu olan ve aynı zamanda diyabet ve tansiyon rahatsızlığına iyi geldiği bilinen ejder meyvesi, iç piyasanın yanında ihraç da ediliyor. Tanesi 15 liradan dalında alıcı bulan ejder meyvesi, emeği az ve kazancı çok olan bir meyve türü olarak üreticisini de sevindiriyor.

MERSININ ERDEMLI ILCESINDE YETISTIRILEN EJDER MEYVESI RUSYA YOLCUSU. URETICI ARIF DOGAN. FOTO.MEHMET DOGANER ERDEMLI MERSIN DHA

TALEBE YETİŞİLMİYOR

Çiftçi Arif Doğan, 3 yıl önce başladığı ejder meyvesi yetiştiriciliğinde çok güzel verim aldıklarını anlatırken, "Ejder meyvesinin hasadını yapıyoruz ve dalında meyvelerimiz satılmış durumda. İç piyasanın yanında ejder meyvesini en çok talep eden ülkeler olan başta Rusya olmak üzere Mısır ve İran’a da gönderiyoruz. Bu yıl meyvelerimizin büyük bir çoğunluğu Rusya’ya gidecek. Dalında tanesini 15 liradan sattım ve çok büyük kar elde ettim. Bir dönümden 50 bin lira kazandım. İnşallah bu fiyatlar böyle gider ve yüzümüz gülmeye devam eder" dedi.

VİTAMİN DEPOSU

Ejder meyvesini en çok diyabet ve tansiyon hastalarının tercih ettiğini söyleyen üretici Doğan, "Ejder meyvesi C Vitamini deposudur. 15 tane portakaldan elde edilen C vitaminini bir tane ejder meyvesinden elde edebilirsin. Özellikle kanser hastalığı başlangıcında hastalığı yok etmek için de ejder meyvesini tüketenler oluyor. Vitamin deposu olan ve pazar sıkıntısı olmayan ejder meyvesinin insan sağlığına faydası da saymakla bitmez. Ben alternatif ürün olarak başladığım ejder meyvesinden elde ettiğim kazançla bütün borçlarımı ödedim. İnşallah bu yıl yetiştirdiğim ejder meyvelerim Rusya’ya gidecek ve ihracatı yapılarak hem ülke ekonomisine hem de bizlere çok güzel katkısı olacak. Bütün çiftçilerimize tavsiye ediyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinEjder MevyesiRusya
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