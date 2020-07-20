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Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ikazına uymayan motosiklet sürücü, birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:38
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Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı

Saat 00.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, plakası bulunmayan ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücü, kaçınca kovalamaca başladı. Ara sokaklarda polis ekiplerini peşine takan motosikletli sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, bir süre sonra motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. İki kişiden yolcu konumundaki Recep D., 1126 Sokak'ta, sürücü Onur A. ise 1141 Sokak'ta yakalandı.

Şüphelilerin kaçarken suç unsuru olabilecek cisim attığından şüphelenen ekipler, müstakil evlerin damları ve sokaktaki araçların altlarında arama yaptı. Herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler, sürücü Onur A.'nın ehliyeti olmadığı için kaçtığını belirledi. Polis aracına bindirilen Onur A. ise kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ehliyetimiz yok diye korkudan kaçtık. Başka bir şey yok" dedi.

İki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EhliyetsizSürücüPolis
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