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Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli gözaltına alındı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Serif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili İstanbul’da 1 kişi gözaltına alındı. Gelibolu’ya getirilen şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

14 Temmuz 2022 Perşembe 10:51
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli gözaltına alındı

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, beraberinde şoförü Şerif Eker ile bayram tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları dün, öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile şoförü Eker'in kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine çiftliğe savcı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

SALONDA ÖLDÜRÜLDÜLER

Çifte cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı bilgilere de ulaşıldı. Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerinin evin yemek yenilen salon kısmında bulunduğu ifade edildi. Arıkan'ın salı gecesi son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00'e kadar birlikte olduğu ve gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1 kişi İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Sabaha karşı Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen erkek şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleGeliboluCinayetEğitimDersaneNazmi ArıkanŞerif Eker
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