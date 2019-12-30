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Edirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak

Edirne İl Özel İdaresi ile Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığında, Havsa ilçesinin Osmanlı köyünde, içerisinde çadır lokanta, konsept park ve satış reyonları gibi alanların bulunduğu 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak.

Edirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak

Edirne İl Özel İdaresi ile Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığında, Havsa ilçesinin Osmanlı köyünde, içerisinde çadır lokanta, konsept park ve satış reyonları gibi alanların bulunduğu 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak.

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:41
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Edirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak

EDİRNE - Edirne İl Özel İdaresi ile Trakya Kalkınma Ajansı ortaklığında Havsa ilçesinin Osmanlı köyünde yapılacak 2 bin 700 metrekarelik 'Otağ Cazibe Merkezi' projesinin detayları, düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Özel İdare Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, içerisinde çadır, lokanta, konsept park ve satış reyonları gibi alanların bulunduğu 'Otağ Cazibe Merkezi'nin kurulmasıyla bölgede alternatif bir destinasyon merkezi oluşacağını söyledi. Projeyi 15 ayda bitirmeyi planladıklarını söyleyen Uğur, maliyetin yüzde 75'inin de Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandığını kaydetti.

'KIRSALDAKİ ÜRÜNLERİNİ ÇADIRDA SATABİLECEKLER'

Projenin turizm, alt yapı ve üst yapı nitelikli bir proje olduğunu söyleyen Uğur, "O bölgede, o parsel üzerinde bir çadır otağ tipinde restoran ve satış yerleri, yürüme alanları, park alanı, otopark alanı şeklinde bir tesis yapmayı düşünüyoruz. Bittikten sonra destinasyon sayısının, sosyo kültürel alan sayısının, pazar sayısının artacağını düşünüyoruz çünkü Osmanlı köyünde kırsaldaki çiftçiler için orada belirli alanlar verilecek ve ürünlerini orada pazarlama imkanı bulacaklar. Bunun yanında iyileştirilmiş turizm tesis sayısı artacak. Turizm rotasına girmesiyle birlikte restoran ve kafeterya sayısında da artış yaşanacağını ön görüyoruz" dedi.

Toplam 1 milyon 293 bin 626 lira değerindeki projenin 15 ayda bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Uğur, "Osmanlı Otağ Turizm Cazibe Merkezi'nde 1 çadır restoran, 20 satış reyonu, 100 metrekare Osmanlı Konsept Parkı, 10 kamelya, 1 Osmanlı tuğralı giriş kapısı, 185 metre güvenlik kuşağı, 1000 metrekare otopark, 1600 metrekare peyzaj alanı, 650 metrekare yürüyüş yolu bulunuyor" diye konuştu.

Projeyle birlikte bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydeden Uğur, "Osmanlı köyünde bir gastronomi turizm cazibe merkezi oluşturarak sosyo ekonomik yaşam seviyesi ve imkanlarının geliştirilmesi suretiyle bölge kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında yerli ve yabancı turistler için yeni bir destinasyon yaratmak ve Osmanlı kültürünün canlandırılarak bölgede kültür turizminin gelişimine katkıda bulunmak diğer amaçlarımız arasında" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Otağ Cazibe MerkeziEdirne
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