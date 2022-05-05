Edirne'nin simgesi 'kanlı sancak', şehitlerin izlerini taşıyor

Edirne'de 1912- 1913 yılları arasında yaşanan 2'nci Balkan Savaşı'nın izleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hıdırlık Tabyası’nın restore edilip dönüştürüldüğü Edirne Balkan Tarih Müzesi'nde yaşatılıyor. 60 dönümlük alandaki tarihi tabya, 18 topçu ve 22 karargah odasıyla 4 dehliz ve 120 metrelik 1 tünelden oluşuyor. Savaşta kullanılan top, tüfek, kılıç ve diğer askeri malzemelerin yoğun olarak bulunduğu 166 eserden oluşan tarihi müzede en fazla ilgiyi Balkan Savaşları'na katılan 174'üncü Alay Komutanlığı'na ait, şehit ve gazi sancaktar askerlerin kanının bulunduğu 'kanlı sancak' görüyor. Açıldığı günden beri yerli ve yabancı 13 bin kişinin ziyaret ettiği müzedeki kanlı sancağın üzerinde, Kelime-i Tevhid ile Fetih Suresi ve şehit kanları bulunuyor.

'13 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, restorasyonunun ardından geçen yıl aralık ayında açılan müzeyi 13 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyerek, "Balkan Tarihi Müzesi'nde, gerek restorasyon sırasında çıkan, gerek Balkan Savaşları döneminde kullanılan, gerekse erken Cumhuriyet dönemi eserlerinin yanı sıra 3 adet de Osmanlı sancağı sergilenmekte. Ama bizim için bu sancaklardan en önemlisi, 174'üncü Alay Sancağı" dedi.

Kanlı sancak hakkında bilgi veren Soytürk, "Edirne'nin kurtuluşunu simgeleyen, 174'üncü alayın kan izlerine haiz, muzaffer sancaktır. Kırmızı atlas üzerine zincir dikiş tekniğiyle ayet işlenmiş bir eserdir, bu sancak. Genelkurmay Başkanlığı tarafından restorasyonu yapıldıktan sonra 2013 yılında Edirne Müzesi'nde sergilenmeye başlanmıştı. Balkan Tarihi Müzesi açıldıktan sonra da şimdi burada yerli ve yabancı ziyaretçilere sergileniyor. İstanbul Polis Müdürü, Erkan-ı Harp Kaymakamı Şerif Bey'den devralınan bu mübarek al sancak, kutsal bir emanet olarak yeni nesillere aktarılmak üzere Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Balkan Tarihi Müzesi Hıdırlık Tabya, 60 dönümlük bir alan üzerine kurulu. 18 topçu odası, 22 karargah odası, 4 dehliz, 120 metrelik 1 tünelden oluşuyor. Şu anda bulunduğumuz mekan da toprağın altında. Burada sergilenen eserler, nem ve rutubetten de özel cihazlarla korunuyor" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİ BURADA YAŞATIYORUZ'

Balkan Tarihi Müzesi'ndeki kanlı sancakta şehitlerin izlerinin olduğunu belirten Soytürk, "Muzaffer sancağımızda, 'La ilahe illallah Muhammeden Resulullah' ile birlikte Fetih Suresi'nin 2 ayeti de zincir tekniği altın işlemeyle işlenilmiş. Şehitlerimizin izleri var. Muzaffer sancağımız, şehitlerimizi burada yaşatıyor. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eserlerin, çürümelerinin önlenmesi için tabyada özel kurulan havalandırma sistemiyle nem ve rutubetten korunduğu da belirtildi.