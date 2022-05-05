Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.476,07
ALTIN
905,03
DOLAR
14,86
STERLİN
18,67
EURO
15,76
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 35 Akademik Personel Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 35...
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği Yedi
Bozduman ile Bekar Dostluk Yemeği...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Edirne'nin simgesi 'kanlı sancak', şehitlerin izlerini taşıyor

EDİRNE'de Balkan Savaşları'nın izleri, Hıdırlık Tabyası’nın restore edilerek dönüştürüldüğü Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nde yaşatılıyor. Müzedeki 166 eser arasında en fazla ilgiyi savaşa katılan 174'üncü Alay Komutanlığı'na ait, şehit ve gazi sancaktar askerlerin kanının bulunduğu 'kanlı sancak' görüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Balkan Tarihi Müzesi'nde sergilenen 174'üncü Alay sancağının Edirne'nin kurtuluşunu simgelediğini belirtti.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:57
Edirne'nin simgesi 'kanlı sancak', şehitlerin izlerini taşıyor

Edirne'de 1912- 1913 yılları arasında yaşanan 2'nci Balkan Savaşı'nın izleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hıdırlık Tabyası’nın restore edilip dönüştürüldüğü Edirne Balkan Tarih Müzesi'nde yaşatılıyor. 60 dönümlük alandaki tarihi tabya, 18 topçu ve 22 karargah odasıyla 4 dehliz ve 120 metrelik 1 tünelden oluşuyor. Savaşta kullanılan top, tüfek, kılıç ve diğer askeri malzemelerin yoğun olarak bulunduğu 166 eserden oluşan tarihi müzede en fazla ilgiyi Balkan Savaşları'na katılan 174'üncü Alay Komutanlığı'na ait, şehit ve gazi sancaktar askerlerin kanının bulunduğu 'kanlı sancak' görüyor. Açıldığı günden beri yerli ve yabancı 13 bin kişinin ziyaret ettiği müzedeki kanlı sancağın üzerinde, Kelime-i Tevhid ile Fetih Suresi ve şehit kanları bulunuyor.

'13 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, restorasyonunun ardından geçen yıl aralık ayında açılan müzeyi 13 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyerek, "Balkan Tarihi Müzesi'nde, gerek restorasyon sırasında çıkan, gerek Balkan Savaşları döneminde kullanılan, gerekse erken Cumhuriyet dönemi eserlerinin yanı sıra 3 adet de Osmanlı sancağı sergilenmekte. Ama bizim için bu sancaklardan en önemlisi, 174'üncü Alay Sancağı" dedi.

Kanlı sancak hakkında bilgi veren Soytürk, "Edirne'nin kurtuluşunu simgeleyen, 174'üncü alayın kan izlerine haiz, muzaffer sancaktır. Kırmızı atlas üzerine zincir dikiş tekniğiyle ayet işlenmiş bir eserdir, bu sancak. Genelkurmay Başkanlığı tarafından restorasyonu yapıldıktan sonra 2013 yılında Edirne Müzesi'nde sergilenmeye başlanmıştı. Balkan Tarihi Müzesi açıldıktan sonra da şimdi burada yerli ve yabancı ziyaretçilere sergileniyor. İstanbul Polis Müdürü, Erkan-ı Harp Kaymakamı Şerif Bey'den devralınan bu mübarek al sancak, kutsal bir emanet olarak yeni nesillere aktarılmak üzere Edirne Balkan Tarihi Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Balkan Tarihi Müzesi Hıdırlık Tabya, 60 dönümlük bir alan üzerine kurulu. 18 topçu odası, 22 karargah odası, 4 dehliz, 120 metrelik 1 tünelden oluşuyor. Şu anda bulunduğumuz mekan da toprağın altında. Burada sergilenen eserler, nem ve rutubetten de özel cihazlarla korunuyor" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİ BURADA YAŞATIYORUZ'

Balkan Tarihi Müzesi'ndeki kanlı sancakta şehitlerin izlerinin olduğunu belirten Soytürk, "Muzaffer sancağımızda, 'La ilahe illallah Muhammeden Resulullah' ile birlikte Fetih Suresi'nin 2 ayeti de zincir tekniği altın işlemeyle işlenilmiş. Şehitlerimizin izleri var. Muzaffer sancağımız, şehitlerimizi burada yaşatıyor. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eserlerin, çürümelerinin önlenmesi için tabyada özel kurulan havalandırma sistemiyle nem ve rutubetten korunduğu da belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneKanlı SancakBalkan Savaşları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mikroplastikler, Akdeniz'i tehdit ediyor 
Mikroplastikler, Akdeniz'i tehdit ediyor 
Evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü
Evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü
Gönen ve Susurluk çayları, Marmara'ya zehir taşıyor
Gönen ve Susurluk çayları, Marmara'ya zehir taşıyor
Arkadaşının mezarına Trabzonspor bayrağı örttü
Arkadaşının mezarına Trabzonspor bayrağı örttü
Konya Ovası'na can verecek 40 milyon metreküplük su havzası bulundu
Konya Ovası'na can verecek 40 milyon metreküplük su havzası bulundu
Aspendos Arena'nın tahliye kararı kesinleşti
Aspendos Arena'nın tahliye kararı kesinleşti
MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
Hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı
Hırsızlık şüphelilerine operasyonda 6 kişi tutuklandı
Bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu
Bayramlaşmaya gelen kızı ve damadı tarafından ölü bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma