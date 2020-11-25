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Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu, tedbirli kutlandı

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, Atatürk Anıtı önünde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kutlandı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:50
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Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu, tedbirli kutlandı

EDİRNE - Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı, Atatürk Anıtı önünde maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek kutlandı. Törene İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından konuşan Başkan Gürkan, "Edirne'nin düşman işgalinden son ve sonsuza kadar kurtuluşunun 98'inci yılı kutlu olsun. 98 yıl önce 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' diyerek yola çıkan Atatürk, silah arkadaşları ve büyük Türk milleti, Misak-ı Milli sınırları içerisindeki her bir karış vatan toprağını kurtarmak için ant içmişlerdi. Cumhuriyetin ilanından önceki son 100 yıla baktığımızda, Edirne 4 kez büyük işgaller yaşamıştı. 1829'da Ruslar tarafından, 1877-1878 ve 93 harbinde yine Ruslar tarafından 1912-1913 Balkan Savaşı'nda Bulgarlar tarafından ve en son 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanlar tarafından işgal edilmişti" dedi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kutlamalardaki diğer etkinlikler iptal edildi.

DHA

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