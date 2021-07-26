Edirne Kırmızısı'nın elde edildiği bitkinin ekim alanı genişliyor

EDİRNE - Trakya Üniversitesi, Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için ‘efsane renk’ olarak da bilinen Edirne Kırmızısı'nın (Rouge d'Adrinople) elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi ‘rubia tinctorum’un yetiştirme alanlarının genişlemesi için çalışma başlattı.



Edirne Kırmızısı’nın kent kimliğine kazandırılması adına Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edirne Kırmızısı'na rengini veren ‘rubia tinctorum' bitkisi, biri Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi, diğeri de Havsa Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki ayrı arazide yetiştirilerek çoğaltılıyor. Edirne Kırmızısı stratejik eylem planı dahilinde yetiştirilmeye başlayan Edirne Kırmızısı'nın hammaddesi ‘rubia tinctorum’ bitkisi, köklerini salmaya başladı. Balkan Yerleşkesi ve Havsa Meslek Yüksekokulu’nda toprakla buluşan kökboya bitkisi, yerel kalkınmaya destek veren bir ürün olarak Trakya Üniversitesi koordinasyonunda çoğaltılıyor.



'FARKINDALIK GİDEREK BÜYÜYECEK'



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan ve Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman’la birlikte arazileri inceledi. 15 Temmuz Şehitler Yolu kenarında oluşturulan ve ilk aşaması tamamlanan kökboya gen bahçesini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üç Edirne kökenli iki de İran kaynaklı genotiplerden oluşan yaklaşık 200 kökün ekildiği arazinin önemini vurgulayarak, “Buradaki arazimiz, Edirne Kırmızısı’nın sadece bir kültürel ya da tarihi bir değer olmadığını, aynı zamanda bu kentin bir ekonomik değeri olacağının da bir göstergesi. Bu kökleri ekerek yarattığımız farkındalık giderek büyüyecek ve çiftçilerimiz ile girişimcilerin aradığı, kente katma değer katan bir ürün haline dönüşecek” dedi.



Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan da ‘rubia tinctorum' bitkisinin farklı kaynaklardan temin edilen popülasyonların da ilave edilmesi ile gen bahçesindeki koleksiyonunu genişleteceklerini ifade etti. İnceleme sonunda Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, aile büyüklerinin sandığından çıkan ve Balkan Savaşları yıllarından kalma Edirne Kırmızısı süslemeli kumaşı rektör Tabakoğlu’na takdim etti.