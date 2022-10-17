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Edirne'de, Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti için kermes kuruldu

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:11
Edirne'de, Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti için kermes kuruldu

EDİRNE - Edirne Belediyesi, 1 Ekim’de, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21), "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın" vasiyetini yerine getirdi. Kentte, tüm geliri lösemili bir kız çocuğunun tedavisine bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

Elazığlı Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21), şehit olmadan bir süre önce çekilen, "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın. Okulunu falan her şeyini karşılayın" vasiyeti izleyenleri duygulandırdı, LÖSEV´e bağış yağdı. Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyalarına, Edirne Belediyesi de Kadın Aile Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlediği kermesle destek verdi. Kentin en işlek bölgesi Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan kermes alanına, yiyecek, içecek ve kitaplardan oluşan stantlar kuruldu. Kermesin gelirinin, lösemili bir kız çocuğunun tedavisinde kullanılacağı belirtildi.

'SON ARZUSUNU YERİNE GETİRMEKTEN SON DERECE ONURLUYUZ'

Kermesin açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatan topraklarında rahatça nefes alınabiliyorsa, bunun şehitler sayesinde olduğunu belirtti. Gürkan, "O şehitleri bu vatana armağan eden annelerin, babaların ellerinden binlerce kez öpüyoruz. Burada Edirne Belediyesi olarak şehidimizin son arzusunu yerine getirmekten son derece mutlu ve onurluyuz. Çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Tıpkı şehidimiz gibi bu ülke sizlerle de gurur duyuyor. Kendi emeklerinizle hazırlamış olduğunuz bu ürünler inanıyorum ki öğleni bulmadan bitecektir. Edirneliler, Yusuf Ataş’a ve onun vasiyetine tıpkı toprağımıza, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıktığı gibi vasiyete de sahip çıkacaktır. Ruhun şad olsun sevgili Yusuf kardeşimiz. Kıymetli ailene ve Türk milletine bir kez daha söylüyoruz; başımız sağ olsun" dedi.

'İNŞALLAH LÖSEMİLİ HASTALARIMIZ ŞİFAYA KAVUŞUR'

Gürkan etkinlikte, şehit Yusuf Ataş'ın babası Necat Ataş'ı görüntülü arayarak taziyelerini iletti. Kermes için Edirnelilere teşekkür eden Necat Ataş, "Ailem ve şehidimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah sizin de emekleriniz boşa gitmez. Bu vesileyle inşallah lösemili hastalarımız da şifaya kavuşmuş olur. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'BİR TARAFTAN ÇOK BURUĞUZ'

Etkinliğe destek veren gönüllülerden Hayriye Özçetin, "Şehidimizin son isteğini yerine getiriyoruz. Kısır, mercimek köftesi, kurabiyelerimiz, tramisumuz var. Vatandaşlar şu an ilgililer ama biraz daha iyi olabilir. Hasta çocukları düşünerek böyle düşünmesi çok güzel, insanı onore ediyor aslında ama bir taraftan da çok buruğuz" dedi. 

'ŞEHİDİMİZİN VASİYETİ ÜZERİNE YERİMİZİ ALDIK'

Yaptıkları ürünlerle etkinliğe katılan Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Semra Çule ise "Şehidimizin vasiyeti üzerine sahada yerimizi aldık. Biz kadınlar olarak el emeği ürünlerimizi burada sergiledik, Allah kabul etsin diyelim. Şehidimizin vasiyeti üzerine Lösemili Çocuklar Vakfı adına yararlandırılması ve bizim de bu maneviyata ortak olmamız gerçekten çok mutluluk. İnanılmaz yoğun ve çok da güzel. Bence şehidimin ruhu şad, mekanı cennet olsun yerine ulaştı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Yusuf AtaşEdirneVasiyet
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