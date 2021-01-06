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Edirne'de canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 25 Kasım 2020 tarihinden bu yana kapalı olan canlı hayvan pazarı, vaka sayılarındaki azalış üzerine bugün yeniden açıldı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 14:21
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Edirne'de canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

EDİRNE - Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları üzerine Keşan İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'ndeki canlı hayvan pazarı, 25 Kasım 2020 günü kapatıldı. Vaka sayısındaki düşüşle birlikte pazar bugün yeniden açıldı. Pazara gelenlerin ateşleri ölçülüp, HES kodları sorgulandı. Araçlar ise dezanfeksiyon tünelinde geçirildi.

Üretici ve alıcılar maske takarken, pazarın değişik noktalarına el dezenfektanları yerleştirildi. Pazara gelenlere sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde sık sık uyarıldı.

'KÜÇÜKBAŞ HAYVAN PAZARI CUMA GÜNÜNE ALINDI'

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, vaka sayılarındaki artış nedeniyle canlı hayvan pazarının 25 Kasım'dan bu yana kapalı olduğunu belirterek, "Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'müzle yaptığımız görüşmeler sonrasında vaka sayılarının azalmasından dolayı pazarımızın açılması kararlaştırıldı. Bugün, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak pazarımızı açtık. Dün, bu konuyla ilgili tüm üyelerimizi bilgilendirdik. Bugün büyükbaş hayvan pazarımız var. Cumartesi günleri kurulan küçükbaş hayvan pazarımızı da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma gününe aldık. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'BÖLGE TİCARETİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde görevli veteriner hekim Fatih Okur da, "Bölgemizde vaka sayılarının azalmasıyla canlı hayvan pazarımız yeniden açıldı. İnşallah yakın zamanda koronavirüsten tamamen kurtuluruz. Üreticilerimize, pazarın dün açılacağını ilettik. Ancak henüz duymayanlar oldu. Bu nedenle pazarda bugün hareketlilik az. Pazar, bölge ticaretine önemli katkı sağlayacaktır. Herkes maske, mesafe ve hijyen kurallarına da elinden geldiğince uyuyor. Gelenleri, ateşini ölçerek ve HES kodunu sorgulayarak içeriye alıyoruz. Araçlarımız da girişte dezenfekte ediliyor" diye konuştu. 

'PAZARA, MALIMIZI GETİREREK SATIŞA SUNDUK'

Üretici Tayfun Özkan ise canlı hayvan pazarının yeniden açılmasını sevindirici bulduklarını kaydederek, "Pazarımız 25 Kasım'da kapatılmıştı. Pazarın açılmasıyla malımızı getirerek, satışa sunduk. İşler biraz durgun ama buna da şükür. Önlemlere de uyuyoruz. Ateşimiz ölçülüyor. Herkes maskesini takıp, sosyal mesafeye dikkat ediyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Canlı Hayvan PazarıEdirne
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