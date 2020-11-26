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Edirne'de 36 saat su kesintisi uygulanacak

Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 3'e düşünce kentte 36 saat su kesintisi uygulanmaya başlandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kent suyunun Süloğlu Barajı'ndan karşılanacağını bildirirken, DSİ her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

26 Kasım 2020 Perşembe 17:13
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Edirne'de 36 saat su kesintisi uygulanacak

Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de, nehirler ve göller ile barajlardaki su seviyesi her geçen düşüyor. Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 3'e düştü. Barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Edirne Belediyesi, bugünden itibaren 36 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Belediye, kentin içme suyunun Süloğlu Barajı'ndan sağlanacağını bildirerek, kent merkezine 30 kilometre uzaktaki Küküler köyünden bağlantı çalışması başlattı.

KURUYAN BARAJDAKI BORULAR SU ÜSTÜNE ÇIKTI

Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle içme suyunu taşıyan borular da su üzerine çıktı. Büyük oranda yatağına çekilen barajdan 159 bin dekar tarımsal alanın da sulandığı, bunun kurumaya neden olduğu belirtildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kuruyan Kayalıköy Barajı'nda incelemelerde bulunarak, gazetecilere açıklama yaptı. Gürkan, "Bölgemizde yaşanan maalesef aşırı kuraklık nedeniyle DSİ'nin de bütün çabalarına rağmen Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 3 olan kritik seviyeye düştü. Suyunu aldığımız borular ve şamanda sistemi açığa çıkma seviyesine geldi. DSİ ile yaptığımız çalışmalarla, bize sağladığı imkanlar ile Süloğlu Barajı'ndan suyumuzu almaya devam edeceğiz. Buradan Edirne'ye suyu taşıyan binlik çelik boru hattı var. Buradan içme suyunu Edirne deki arıtma tesislerimize götürüyoruz. Yine Süloğlu Barajı'ndan da 30 kilometrelik ayrı bir hattımız var. DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ile müştereken yaptığımız çalışmalarla, Süloğlu'nun 30 kilometrelik hattıyla, Kayalıköy Barajı'nın 58 kilometrelik hattının ilçemiz Süloğlu sınırları içerisinde çakıştığı nokta var. Yaklaşık 6-7 gündür burada bir çalışma yapıyoruz. Bu iki hattı birbirine bağlıyoruz. Bunlara önleyici vanalar koyarak önümüzdeki günlerde kuraklık devam ederse, bundan sonra Edirne'ye su sağlamak için DSİ'nin teknik desteği ile iki hattı birleştiriyoruz. Süloğlu'da su bittiğinde Kayalı'dan, Kayalı'da su bittiğinde de Süloğlu Barajı'ndan su alarak Edirnelileri susuz bırakmamak adına DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalarını sürdürüyoruz. Süloğlu Barajı'nın, Edirne'nin 6 ay su ihtiyacını karşılayacağını söyleyebiliriz"dedi. 

DSİ: HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada Süloğlu Barajı'nda kente 1 yıl yetecek su bulunduğunu bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Edirne ilimizin içme suyu ihtiyacı Süloğlu Barajı'ndan karşılanmakta iken, Edirne Belediyesi, sudaki mangan miktarının fazla olduğunu, bunun da arıtma maliyetini çok arttırdığını belirterek, şehre Kayalıköy Barajı'ndan içme suyu vermeye başlamıştır. Kayalıköy Barajı'nın içme suyu yanında sulamaya da hizmet etmesi ve 2020 yılının kurak geçmesi nedeniyle barajda su seviyesi su alma bacasına kadar düşmüştür. Bu sebeple şehrin içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına Süloğlu Barajı ile diğer barajda bulunan yaklaşık 22 milyon metreküp suyun içme suyu olarak şehre verilmesine karar verilmiştir. Süloğlu isale hattının AÇB borularında çok patlak olması nedeniyle Süloğlu Barajı'nın, Kayalıköy Barajı isale hattına bağlanmasına ve burada bulunan 22 milyon metreküp suyun ortak isale hattına bağlanmasına karar verilmiştir. Edirne Belediyesi'nce gerekli vana ve mekanik teçhizat parçaları hazırlanmış olup, bağlantısı yapılacaktır. Kayalıköy Barajı isale hattına bağlantı yapılacağından oradan gelen suyun kesilmesi gerekmektedir. Bağlantı için belediye 36 saat belirlemiş olup, daha kısa sürede bağlantının bitirilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Edirne ilinin yıllık içme suyu ihtiyacı 20 milyon metreküp olup. Süloğlu Barajı'nda şehre 1 yıl yetecek kadar su bulunmaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneSuBarajGol
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