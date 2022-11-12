Düzce depreminin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi

12 Kasım 1999’da saat 18.58’de merkez üssü Kaynaşlı olan 7.2 büyüklüğündeki depremde 782 kişi yaşamını yitirirken, Düzce’de 16 bin 666 konut ve 3 bin 837 iş yeri yıkıldı. Depremin 23’üncü yıl dönümünde Kaynaşlı’da hayatını kaybedenler için mevlit okundu. İlçe meydanındaki programa Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal İkşi, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve çok sayıda kişi katıldı. Dualar okunduğu sırada bazı kişiler, gözyaşı döktü. Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu sergide acılar tazelendi. Mevlidin ardından depremde yakınlarını kaybedenler, Deprem Şehitliği’ne akın etti. Aileler, mezarların başında dualar okudu.

'KUCAĞIMDA 30 GÜNLÜK BEBEĞİM VARDI'

Depremde kaybedilenlerin fotoğraflarını inceleyen Fatma Öztürk, "Fotoğrafları incelerken o anki deprem anını hissettim. Yaşadığımız felaketi Allah bir daha göstermesin. Hep tanıdıklarımız var. O gün bilhassa gördüğüm kişilerin fotoğraflarını gördüm. Mesela Cevdet Süzen. Giderken yolda rastladık. Yarım saat sonra ölüm haberini aldık. Tarifsiz duygular içindeyim. Benim kucağımda bebeğim vardı 30 günlük. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Bebeğimin kucağımda olduğunu unuttum. Kucağımda bir bebek olduğunu dışarıda fark ettim. O anda insan her şeyi unutuyor. 4 çocuğum vardı. Hepsinin sesini bir bir duyunca kendime gelmeye başladım. O anda insanın bütün algıları kapanıyor ve duyguları bitiyor. Hemen hemen her akşam oturduğumda bir deprem sarsıntısı hissediyorum gibi geliyor. Depremi hissediyorsun gibi oluyor. Unutulmuyor" dedi.

Kerim Özdemir ise "Hepimiz için acı bir gündü. Kayınpederimi ve kayınbiraderimi aynı gece kaybettik. Enkaz altında kaldılar. Sabaha karşı çıkarıldılar. Biz unutamıyoruz. O korku halen bizim için geçerli. Eşim ve ailesi çok büyük acılar çekti. Eşimde halen bir tedirginlik var. Ben bir sarsıntı olunca kaçmıyorum ama eşim kaçmaya çalışıyor " diye konuştu.

​Depremde oğlunu, ağabeyini ve akrabalarını kaybeden İsminaz Erdoğan da "Bugün benden gitti. Unutulmuyor. Allah kimselere göstermesin. Oğlumu, ağabeyimi, dayımın kızını, 3 torununu, hangisini sayayım? Yıkıldık ama ayakta durmaya çalışıyoruz. Acılar unutulmuyor. Onlarla yatıp, onlarla kalkıyorum" dedi.