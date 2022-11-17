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Durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi; 2 gözaltı

SAMSUN'da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 10 tabanca, 5 şarjör, 102 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

17 Kasım 2022 Perşembe 10:07
Durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi; 2 gözaltı

Motosikletle devriye atan Yunus polisleri, şüphelendikleri 55 AAK 869 plakalı minibüsü, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde durdurdu. Minibüste yapılan aramada 10 tabanca, namlu, dipçik, 5 şarjör, 102 mermi ve kavanozda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. El konulan silahlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Minibüsteki R.A. ve A.V.K., gözaltına alındı. R.A.'nın 'yağma' suçundan 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunMinibüsSilahTabancaPolis
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