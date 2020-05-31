Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
Ankara'da 3 katlı ahşap ev yandı
Ankara'da 3 katlı ahşap ev...
Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
THY'den ikram açıklaması
THY'den ikram açıklaması
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı

KONYA'da, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkağa çıkıp, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan Mehmet K. (23), otomobiliyle ağaca çarptı. 0.95 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet K.'ye 'sokağa çıkma yasağına uymama', 'alkollü araç kullanma', 'ters şeritten ilerleme' ve 'dur ikazına uymama' suçlarından toplam 5 bin 894 liralık ceza uygulandı.

31 Mayıs 2020 Pazar 08:56
0 Okunma
‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, Mehmet K. yönetimindeki 42 ACA 128 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Mehmet K. de 'dur' ikazına uymayıp, hızını artırarak, kaçmaya başladı. Polis ile yaşanan kovalamaca sırasında Mehmet K.'nin kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak, durdu. Sürücü ile yanında bulunan Yaşar K., kazayı yara almadan atlattı. Yapılan testte Mehmet K.'nin 0.95 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet K.'ye 'sokağa çıkma yasağına uymama', 'alkollü araç kullanma', 'ters şeritten ilerleme' ve 'dur ikazına uymama' suçlarından toplam 5 bin 894 liralık para cezası kesildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaDurIhtarYasakPolisKazaCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da 3 katlı ahşap ev yandı
Ankara'da 3 katlı ahşap ev yandı
Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hayata geçiriliyor
Trabzon'da 'Karavan Park' projesi hayata geçiriliyor
'Mavi bayrak'lı plajlar, sezona hazırlanıyor
'Mavi bayrak'lı plajlar, sezona hazırlanıyor
Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
Toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu
75 metrelik baz istasyonuna çıktı
75 metrelik baz istasyonuna çıktı
Merkezi ezan sisteminde 'aç-kapa' önlemi
Merkezi ezan sisteminde 'aç-kapa' önlemi
Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü
Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü
30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı