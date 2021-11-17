‘Dünyanın en dar sokağı’ açılıyor

Üçtutlar Mahallesi’ndeki, 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki, ‘dünyanın en dar sokağı’ olarak tanıtılan ‘Dikiciler Sokağı’ ilgi görüyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. Eskiden 40'ı aşkın esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla tarihi sokak, yıl sonunda kent turizmine kazandırılacak.

'TARİHİ DOKUSUNU KORUYORUZ'

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmasında artık sona gelindiğini belirterek, "Bu tarihi arastayı, tüm dokusunu koruyarak restore ediyoruz. Hem şehrimizin tarihine ve kültürüne sahip çıkmış hem de esnafımızın kullanımına açmış olmayı hedefliyoruz. İnşallah projemizi bu yılın sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Tavanda bulunan asmasıyla, zeminindeki taşıyla ve en önemlisi ruhuyla bu tarihi yeri yeniden kentimize kazandırmış olacağız. Dikiciler Arastası esnafı yeninden burada vatandaşla buluşacak. Hatta daha yapımı devam ederken, buranın esnafı bizlere gelerek duydukları mutluluğu iletiyor. İnşallah arasta çok güzel bir görselliğe kavuşacak ve esnafımız, eskiyen pabuçları dikmeye, mest dikmeye ve hizmet vermeye devam edecek” dedi.

'BİREBİR AYNISI OLMUŞ'

Arastada 42 sene ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten esnaf Kemal Ceyhan da, "Çalışmalar bitime yaklaştı ve her baktığımda çocukluğuma geri dönüyorum. Eski halinin birebir orijinali oluyor. Bu arasta tuğlasıyla, oluğuyla, içinin ahşap dokusuyla tam anlamıyla 1957'deki haline geri dönüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güle güle de kullanmak nasip olur bize” diye konuştu.