Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1280
ALTIN
470.777
DOLAR
7.7599
STERLİN
10.3038
EURO
9.2096
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Pandeminin gizli kahramanları: Çöpçüler
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Sırt ağrısı akciğer kanseri belirtisi
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
Uzmandan ailelere, 'bilgisayar oyunu' uyarısı
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

HÜRRİYET eski Ege Bölge Temsilcisi Nedim Demirağ (70), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

17 Kasım 2020 Salı 08:58
8 Okunma
Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi

Hürriyet Gazetesi'nde yaklaşık 21 yıl Ege Bölge Temsilcisi olarak görev yapan duayen gazeteci Nedim Demirağ, bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Demirağ'nın, bir süredir kronik rahatsızlıklarından dolayı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve çoklu organ yetmezliğinden kaynaklı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi çatısı altında çalışan ve İzmir'in turizm sektörüne de birçok tesis kazandıran Demirağ'nın ölümü, İzmir basın camiasını yasa boğdu.

Çevresinde İzmir sevdalısı ve yardımsever kişiliği ile bilinen Nedim Demirağ'ın, Çeşme de turizm sektöründe yatırımları olduğu ifade edildi. 

Duayen gazeteci Nedim Demirağ'nın cenazesi çarşamba günü Çeşme'de öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Çakabey Kabristanlığında toprağa verilecek.

Nedim Demirağ:

1950 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimi gördükten sonra 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bir buçuk yıl dil eğitimi gördü. İzmir’e geldi. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1980 yılında Hür Holding’in Ege bölge temsilcisi oldu. 1983 yılından 2004 yılına kadar Hürriyet Ege Bölge temsilcisi görevini yürütttü.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GazeteciNedim DemirağVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Torosların zirvesine ilk kar düştü
Torosların zirvesine ilk kar düştü
Edirne'de 8 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu
Edirne'de 8 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu
'Covid-19' testi pozitif çıkan çift, camiden anons yaptırdı
'Covid-19' testi pozitif çıkan çift, camiden anons yaptırdı
Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu
Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak
Şanlıurfa'da, esnafın dövüp, yere çarptığı çocuğa destek sağlanacak
Karboğazı turizme kazandırılmayı bekliyor
Karboğazı turizme kazandırılmayı bekliyor
Soğan kebabı sezonu başladı
Soğan kebabı sezonu başladı
Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar
Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma