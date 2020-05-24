Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım forması
Kasapoğlu'ndan bin kişiye milli takım...
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bayram mesajı 
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bayram mesajı
Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı
Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı
Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon
Satrançta 81 şehir, 81 şampiyon
TBF Başkanı Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı
TBF Başkanı Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Drone ile çocuklara bayram harçlığı

İZMİR ve Ankara’da, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nı evde geçirecek bazı çocuklara drone operatörlerince sürpriz yapıldı. Operatörler, drone ile çocukların evlerine ulaşarak bayram harçlıklarını bıraktı. Harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

24 Mayıs 2020 Pazar 09:34
0 Okunma
Drone ile çocuklara bayram harçlığı

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek. Bayramı dört gözle bekleyen çocuklar ise bu yıl, bayram gezmeleri olmayacağı için büyüklerinden harçlık alamayacak. İzmir ve Ankara'da drone operatörleri bayramı evde aileleriyle geçiren çocuklara sürpriz yaptı. Operatörler, drone ile çocukların evlerinin pencerelerine ulaşarak, para bıraktı. Böylece çocuklar sokağa çıkmadan teknolojiden yararlanarak gelenek sürdürüldü. Bayram harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

'ONLAR ÇIKAMIYORSA BİZ GİDELİM DEDİM'

Türkiye drone şampiyonlarından Berat Özdemir, İzmir'de arkadaşı Levent Ali Dikim'in 11 yaşındaki kızı Eslem Bilge Dikim, 7 yaşındaki oğlu Salih Emin Dikim ve 1,5 yaşındaki Dua Hanzade Dikim'e harçlıklarını zarfta drone ile gökyüzünden ulaştırdı. Özdemir ayrıca, harçlıkları verdiği çocuklar için yarış drone'u ile performans sergileyip gösteri sundu. Özdemir, "Geleneklerimiz malum. Bayramda küçükler el öper şeker ve harçlık toplar. Benim de aklıma böyle bir çözüm geldi. Malum çocuklarımız bu yasak dönemde sokağa çıkamıyor. 'Onlar çıkamıyorsa biz onlara gidelim' dedim. Zarfa koyduğumuz parayı onlara gönderdim. Görüntülerde çok mutlu oldukları gözüküyordu" dedi.

TERASTA BAYRAM HARÇLIĞI

İHA pilotu Vedat Güneş ise Ankara'da yaşadığı sitedeki apartmanların terasına çıkan arkadaşlarının çocuklarına aynı yöntemle drone ile harçlıklarını verdi. Çocuklar, bu bayramda da bir şekilde yöntemle harçlıklarını alabilmenin mutluluğunu yaşadı. Vedat Güneş, "Bu pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağında kutladığımız bayramda evde kalan çocuklarımız telefonla bizi arayarak bayramımızı kutladılar. Bizde onları sevindirmek için drone ile harçlıklarını gönderdik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirAnkaraKoronavirüsPandemiCovid19Ramazan BayramıçocukŞekerHarçlıkPara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı
Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı
Kaş’ta orman yangını
Kaş’ta orman yangını
Kozan'da orman yangını
Kozan'da orman yangını
Finike'de orman yangını
Finike'de orman yangını
Sivas'ta il protokolünden şehitlik ziyareti
Sivas'ta il protokolünden şehitlik ziyareti
Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti
Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti
Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa'da dolu yağdı
Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa'da dolu yağdı
Uludağ'da kar yağışı
Uludağ'da kar yağışı
Patara’da bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı
Patara’da bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı