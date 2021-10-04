Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394.37
ALTIN
503.14
DOLAR
8.8682
STERLİN
12.0720
EURO
10.3079
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alıyor 
İstanbul Arel Üniversitesi akademik...
Bafra Belediyesi Memur Alımı Yapıyor
Bafra Belediyesi Memur Alımı...
Fatih’te satılık arsa
Fatih’te satılık arsa
Ankara Sincan’da satılık daire
Ankara Sincan’da satılık daire
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dron ile takibe alınan araçta metamfetamin ele geçirildi

BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla otomobili dron ile takibe alınan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evi ve aracında narkotik köpeği 'Fırtına'nın da kullanıldığı aramada toplam 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

04 Ekim 2021 Pazartesi 11:04
7 Okunma
Dron ile takibe alınan araçta metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, ihbar üzerine İ.A.'nın (34) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Savcılık izniyle İ.A.'nın oturduğu ev tespit edilip takibe alındı. Önceki gün İ.A.'nın dron ile aracını izleyen ekipler, bir süre sonra otomobili durdurup şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği fırtınayla İ.A.’nın aracında ve evinde yapılan aramalarda 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MetamfetaminBursaUyuşturucuNarkotikPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı
Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı
Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında işten çıkarma gerginliği
Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında işten çıkarma gerginliği
Duvarı balyozla kırılarak girilen depoda 2 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi
Duvarı balyozla kırılarak girilen depoda 2 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi
MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
Çıralı'da 3 bin 24 yavru caretta caretta denizle buluştu
Çıralı'da 3 bin 24 yavru caretta caretta denizle buluştu
Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu
Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu
Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte
Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu
Düzce'de evleri tırtıl bastı  
Düzce'de evleri tırtıl bastı  

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma