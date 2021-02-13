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Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti

ANKARA'da dolmuş durağı görevlisi Sinan Erden, dolmuşta unutulan içinde 10 bin TL bulunan çantayı sahibine teslim etti.

13 Şubat 2021 Cumartesi 10:41
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Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti

Keçiören-Ostim hattındaki dolmuş durağında görevli Sinan Erden, önceki gün yolcuları bıraktıktan sonra durağa gelen dolmuşu kontrol ettiğinde, koltukta unutulan çantayı fark etti. Erden, çantayı açtığında içinde yaklaşık 10 bin TL olduğunu gördü. Sinan Erden, sahibinin durumu fark edip geri geleceğini düşünerek, para çantasını duraktaki emanet dolabına koydu. Erden, bir süre sonra gelen kadın yolcuya, çantasını teyit ederek teslim etti.

Sinan Erden, dolmuşta rutin kontrolünü yaparken çantayı fark ettiğini söyleyerek, "Aracın içinde çanta kaldığını fark ettim. Çantanın içinde 10 bin lira ve çok sayıda kredi kartı vardı. Çantayı alıp emanet dolabımıza koyduk. Bir saat sonra, bir hanımefendi gelerek çantayı sordu. Biz de çantanın içinde ne olup olmadığını sorarak teyit ettik. Daha sonra kendisine çantayı teslim ettik. Kendisi bize teşekkür ederek ayrıldı" dedi. 

Erden, yaklaşık 2 ay önce de içinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası olan çantayı sahibine teslim ettiğini söyleyerek, "O zaman da dolmuşta, yarım kilonun üstünde ziynet eşyası ve yüklü miktarda paranın içinde bulunduğu bir çanta bulmuştuk. Daha sonra çantanın içindeki kimlikteki ismi sosyal medyada arayarak sahiplerine ulaştık ve çantayı teslim ettik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraDolmuşTaksiSinan ErdenPara
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