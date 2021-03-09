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Doğu Karadeniz’de evlenme ve boşanma sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin 'İstatistiklerle evlenme ve boşanma’ çalışması kapsamındaki verilerine göre; Doğu Karadeniz'de 2020 yılında evlenme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,9 oranında azalarak 13 bin 928'e geriledi. Bölgede, 2020 yılında boşananların sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 6,7 azalarak 3 bin 30’a düşerken, sadece boşananların sayısı Trabzon'da arttı. Trabzon'da boşanma sayısı yüzde 5,5 artarak 878’e çıktı.

09 Mart 2021 Salı 15:33
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Doğu Karadeniz’de evlenme ve boşanma sayısı azaldı

TRABZON - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, 2020 yılına ilişkin Doğu Karadeniz’de Trabzon, Rize, Ordu, Gümüşhane, Artvin ve Giresun illerinde 'İstatistiklerle evlenme ve boşanma’ çalışması kapsamında ortaya çıkan veri sonuçlarını paylaştı.

TÜİK verilerine göre; Doğu Karadeniz’de 2020 yılında evlenme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,9 oranında azalarak 13 bin 928’e geriledi. Bin kişi başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı da binde 5,19 olarak gerçekleşti.

EVLENME SAYISI GEÇEN SENEYE GÖRE AZALDI

Doğu Karadeniz illeri kapsamında; evlenme sayısı önceki yıla göre Artvin’de yüzde 19,5 oranında azalarak 779’a, Gümüşhane’de yüzde 13,0 oranında azalarak 634’e, Ordu’da yüzde 12,3 azalarak 3 bin 986’ya, Rize’de yüzde 9,4 oranında azalarak bin 712’ye, Trabzon’da yüzde 8,2 oranında azalarak 4 bin 449’a ve Giresun’da yüzde 4,2 oranında azalarak 2 bin 368’e geriledi.

KABA EVLENME HIZININ EN DÜŞÜK İL GÜMÜŞHANE

Kaba evlenme hızı bölge illerinden Trabzon’da binde 5,49, Giresun’da binde 5,28, Ordu’da binde 5,26, Rize'de binde 4,98, Artvin’de binde 4,58 ve Gümüşhane’de binde 4,14 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızı bakımından Doğu Karadeniz illerinin tamamı binde 5,84 ile Türkiye ortalamasının altında kalırken, Gümüşhane en düşük il oldu.ĞU KARADENİZLİLER GEÇ EVLENİYOR

Doğu Karadeniz’de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,6 ve kadınlarda 25,8 oldu. Bu değerler ile Doğu Karadeniz, erkeklerde 27,9 kadınlarda da 25,1 olan Türkiye ortalamalarının üzerinde yer aldı.

İLK EVLENME YAŞI EN DÜŞÜK ORDU

Ortalama ilk evlenme yaşı da; Trabzon’da erkeklerde 29,1 kadınlarda 26,4, Ordu’da erkeklerde 27,5 kadınlarda 24,7, Giresun’da erkeklerde 28,5, kadınlarda 25,4, Rize’de erkeklerde 29,8 kadınlarda 26,8, Artvin’de erkeklerde 29,7 kadınlarda 26,8 ve Gümüşhane’de erkeklerde 28,2 kadınlarda 24,7 olarak gerçekleşti.

BOŞANMA SAYISI SADECE TRABZON’DA ARTTI

Doğu Karadeniz’de 2020 yılında boşananların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,7 azalarak 3 bin 30’a gerilerken, bin kişi başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,13 oldu. Doğu Karadeniz illerinde boşananların sayısı bir önceki yıla göre Trabzon'da yüzde 5,5 oranında artarak 878’e çıkarken, Artvin'de yüzde 29,2 oranında azalarak 153’e, Gümüşhane’de yüzde 15,8 oranında azalarak 85’e, Giresun’da yüzde 13,8 oranında azalarak 618’e, Rize'de yüzde 13 oranında azalarak 301’e ve Ordu'da yüzde 3,9 oranında azalarak 995’e düştü.

KABA BOŞANMA HIZI EN YÜKSEK GİRESUN

Doğu Karadeniz’de kaba boşanma hızı en yüksek olan il ise Giresun oldu. 2020 yılı kaba boşanma hızları Giresun'da binde 1,38, Ordu'da binde 1,31, Trabzon'da binde 1,08, Artvin'de binde 0,90, Rize'de binde 0,88 ve Gümüşhane'de binde 0,56 olarak gerçekleşti.

BOŞANMALAR EVLİLİĞİN İLK 5 YILINDA GERÇEKLEŞİYOR

2020 yılında Doğu Karadeniz’de boşanmaların yüzde 32,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 30,1’i 16 yıl ve üzerinde gerçekleşti. Evliliğin ilk 5 yılındaki boşanmaların oranı Gümüşhane’de yüzde 48,2, Artvin’de yüzde 39,9, Rize’de yüzde 35,5, Ordu’da yüzde 33,8, Giresun’da yüzde 30,6 ve Trabzon’da yüzde 28,1 oldu. Yaş grubuna göre boşanmalar incelendiğinde ise Doğu Karadeniz'de en fazla boşanmanın erkeklerde yüzde 20,8 oranıyla 35-39, kadınlarda ise yüzde 20,6 oranıyla 30-34 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizEvlenmeBoşanma
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