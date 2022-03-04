Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.999,89
ALTIN
889,60
DOLAR
14,24
STERLİN
19,01
EURO
15,73
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model...
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist...
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Doğu'da kış geri döndü
Kapat

Doğu'da kış geri döndü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Muş'a bağlı bin 353 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için çalışma başlatırken, bazı ilçelerde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

04 Mart 2022 Cuma 10:31
Doğu'da kış geri döndü

Erzurum'da dün öğleden sonra çıkan fırtına, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezi, tipi şeklinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığı kent merkezinde 10 santime ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karları temizlemek için çalışması başlattı. İl genelinde kar yağışı nedeniyle 990 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.

TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Ardahan'da da dün akşam başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımı açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. İl genelinde 183 köy yolu kar nedeniyle kapanırken, Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi il Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Çıldır-Aktaş ile Ardahan-Posof kara yolları da tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı.

POSOF'TA OKULLAR TATİL

Yoğun karın etkili olduğu Posof ilçesinde de belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ulgar, bu yıl metrekareye yaklaşık 2 metre kalınlığında kar düştüğünü, toprağın suya doğduğunu, kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

KARS'IN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Ardahan'a göç eden leylekler de kardan etkilendi. Kent merkezindeki Karagöl Mahallesi'nde yoğun kar yağışına rağmen yuvasını terk etmeyen leylek dikkat çekti. Kar yağışı ile birlikte dışarı çıkan çocuklar ise doyasıya eğlendi. Ağrı'da da kar nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapanırken, Hamur ilçesine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi. Muş'ta ise 53 köy yolunun merkez ile bağlantısı kesilirken, Kars'ta yolu kapanan köy sayısı 11 oldu. Ayrıca Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluKarKışErzurumAğrıArdahanKarsMuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat'ta askeri personel servisi devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Tokat'ta askeri personel servisi devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
7 Türk öğrenci, Türkiye yolunda
7 Türk öğrenci, Türkiye yolunda
Van'da 164 yerleşim yerine ulaşım yok
Van'da 164 yerleşim yerine ulaşım yok
BAKAN DÖNMEZ ISPARTA'DA
BAKAN DÖNMEZ ISPARTA'DA
Sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş açtı
Sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş açtı
Bolu, kar yağışıyla bembeyaz 
Bolu, kar yağışıyla bembeyaz 
MSB: Hudut Kartalları 8 kişiyi yakaladı
MSB: Hudut Kartalları 8 kişiyi yakaladı
Gazetecinin öldürüldüğü ofis açıldı
Gazetecinin öldürüldüğü ofis açıldı
Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı 
Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma