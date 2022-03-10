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Doğu'da kar esareti; 1373 köy yolu kapandı

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 1373 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, bölge illerinde kapalı yolların yeniden açılması için aralıksız çalışma yürütüyor. 

10 Mart 2022 Perşembe 11:02
Doğu'da kar esareti; 1373 köy yolu kapandı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce duyurusu yapılan yoğun kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün akşam etkili olmaya başlarken, sabaha kadar sürdü. Erzurum'da 1101, Kars'ta 132, Ardahan'da 56, Ağrı'da 52 ve Muş'ta 32 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlattı.

KAR KALINLIĞI 16 SANTİMETRE

Erzurum merkezde kar kalınlığı, yoğun yağışta 16 santimetre olarak ölçüldü. Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkanlar, araçlarının üzerinde biriken kar yığınını temizlemeye çalıştı. Kent merkezinde yol kenarlarında biriken karları temizlemek için de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri, çalışma başlattı. İş makineleriyle toplanan kar yığınları, şehir merkezi dışına taşındı.

Öte yandan Horasan ilçesindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. 

Kars'ta da kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çaba sarf ediyor. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolları açık tutmak için iş makineleriyle temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluKarKışUlaşımYol
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