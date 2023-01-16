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Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

16 Ocak 2023 Pazartesi 11:17
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

Erzurum'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresi, araçların camları ile kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.
Havuzbaşı Kent Meydanı ve Olimpiyat Parkı'ndaki havuzların yüzeyi tamamen dondu.
Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 35 santimetre ölçüldü.
Ardahan
Ardahan'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, Kura Nehri'nin kale kesimindeki yüzeyinde buz oluştu.
Kars
Kars'ta etkili olan soğuk hava dolayısıyla dere ve göletler buzla kaplandı. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının camlarındaki buzları temizledi.
Bazı kent sakinleri ise araçlarının üstünü battaniye veya halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Ağrı
Ağrı’da da soğuk hava nedeniyle Murat Nehri ve dereler buzla kaplandı.
Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarını battaniyelerle örttü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluKarKışSoğukAğrıErzurumArdahanKars
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