Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum

Kar yağışıyla kent merkezinin beyaza büründüğü Erzurum'da, cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 103 santimetre ölçüldü.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 83 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli

Tunceli'de de iki gündür aralıklarla etkili olan kar ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kentte, vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bölgedeki besiciler de kar altından çıkardıkları yonca ve samanlarla keçi ve koyunlarını beslemeye çalıştı.

Karla mücadele ekipleri ise ulaşımın aksamaması için köy ve mahalle yollarında çalışmalarını sürdürdü.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte kısa süreliğine yağan karın ardından belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Bazı yollarda buzlanma nedeniyle araçlar çıkmakta güçlük çekti, belediye ekipleri de buralarda tuzlama yaptı.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ördekler buzla kaplı Kars Çayı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de kar etkili oldu.

Bina çatıları ile ağaçlar dallarında buz sarkıtları oluşurken, bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Sarıkamış Şube Şefliği ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Iğdır

Iğdır'da da geceden başlayan kar sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Cadde ve sokaklar karla kaplanırken yollarda da buzlanma oluştu.

Iğdır Belediyesi ekipleri sabahın erken saatlerinde kar temizleme çalışması başlattı, kaldırımlardaki karlar temizlendi.

Iğdır Ağrı, Nahçıvan ve Kars kara yollarında da Karayolları 184. Şube Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor.

Ağrı

Ağrı'da da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 174 ve Kars'ta 16 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idarelerinin ekipleri, bu kentlerdeki kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1112 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 272 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Van'da son günlerde etkili olan kar nedeniyle Van-Bahçesaray yolu, çığ tehlikesine karşı geçişlere kapalı tutuluyor.

Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 59 köy ve 181 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri çarşı merkezinde kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 298 köy yolunun kapandığını belirtti.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki kaldırım, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Yoğun kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, araçlar karla kaplandı.

Vatandaşlar da araçların üzerinde, iş yeri ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte devam eden kar nedeniyle 302 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Kurtkan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması, yolların kısa sürede açılması için çalıştıklarını ifade etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ara cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte araçlar karla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar evlerinin damında, iş yerlerin önünde ve araçların üzerinde biriken karları temizledi.