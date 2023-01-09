Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oldu

Erzurum'da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kar, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Belediyeler ve Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri de kaldırımlarda kar küreme yaptı.

Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi çok sayıdaki tarihi eser beyaza büründü.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 27 santimetre ölçüldü.

- Ardahan

Ardahan'da kent merkezinde soğuk hava, yüksek kesimlerde ise kar ve tipi etkili oldu.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ise olumsuz hava koşulları nedeniyle zincirsiz tır geçişine kapalı bulunuyor.

- Kars

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ise kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Karla kaplanan ilçedeki ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Esnaflar, buz tutan camlarını tüplü ısıtıcılarla çözmeye çalıştı.

Vatandaşlardan Ferzender Köse, havanın birden soğuduğunu belirterek, "Bu gece hava eksi 15 dereceydi. Sabah arabalarımızı ısıttık. Şimdi iş yerimizin camları buz tutmuş, onu açmaya çalışıyoruz." dedi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

- Ağrı

Ağrı’da da kar yağışı etkili oldu.

Sabaha doğru etkili olan kar yağışının ardından yüksek rakımlı yerler ve köyler beyaza büründü.

Soğuk hava nedeniyle kentteki nehir ve dereler de buz tuttu.

- Tunceli

Tunceli’de soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, akarsular kısmen dondu.

Ağaç ve bitkilerin de kırağıyla kaplandığı kentte, bazı besiciler meralarda hayvanlarını otlatırken ateş yakıp soğuktan korunmaya çalıştı.

- Iğdır

Iğdır'da da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle bazı sulak alanlar dondu.

Ağrı Dağı Milli Parkı içinde bulunan ve buzla kaplanan sulak alanlar dronla görüntülendi.