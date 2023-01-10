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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle akarsu ve göletlerin yüzeyi buz tuttu, bazı araçların yakıt deposu dondu.

10 Ocak 2023 Salı 10:05
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu

Erzurum'da gece etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, bazı camilerin bahçesindeki şadırvanlar ile sokaklardaki tarihi çeşmelerin etrafı buzla kaplandı.
Soğuk nedeniyle bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelirken, araç camlarında ise kırağı ve buz oluştu.
Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 26 santimetre ölçüldü.
- Kars
Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle birçok sulak alan ile bazı araçların yakıt deposu dondu.
Vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla korumaya çalıştı.
- Ardahan
Ardahan'da etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle akarsu ve göletlerin yüzeyi buz tuttu.
Ardahan Kalesi mevkisindeki kayalıklarda buz sarkıtları oluştu.
- Ağrı
Ağrı'da dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Dondurucu soğukların etkili olduğu kente, Murat Nehri ve dereler buzla kaplandı.
Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar araçlarının üstünü battaniye ve kilimlerle örttü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu AnadoluErzurumKarsArdahanAğrıKarKışSoğukDon
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