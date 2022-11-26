Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.874,34
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi...
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553...
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 35 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3’ü ağır 35 kişi yaralandı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:29
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 3’ü ağır 35 yaralı

Kaza, Bismil ilçesi Yuvacık köyü girişinde meydana geldi. Siirt’ten yolcularını aldıktan sonra Yalova’ya doğru yola çıkan Y.İ., iddiaya göre, önüne çıkan araca çarpmamak için 16 ASR 703 plakalı ve Kamil Koç firmasına ait otobüsle manevra yapmak isterken kontrolü kaybetti. Otobüs, yolun kenarına devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Sıkışan bazı yolcular, ekiplerin ortak çalışmasıyla otobüsten çıkarıldı. 3’ü ağır 35 yaralı, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı kapanırken, ekipler de kontrollü olarak trafik akışını sağladı. Y.İ.'nin kaza yerinde jandarmaya "Köy girişinde önüme çıkan transite çarpmamak için direksiyonu kırdım" dediği öğrenildi. 

KAZA ANI KAMERADA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3’ü ağır 35 kişinin yaralandığı kaza anının kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ters yönden yola çıkan, 21 BK 325 plakalı ve arkası açık aracın yola girdiği ve şoförünün çarpmamaya çalıştığı yolcu otobüsünün yana yattığı, anlar görüntülerde yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBismilOtobüsYolcu OtobüsüKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süt siparişi götürdüğü evin sahibi tarafından öldürüldü
Süt siparişi götürdüğü evin sahibi tarafından öldürüldü
Antalya'da kayıp 21 yaşındaki Seda Nur aranıyor
Antalya'da kayıp 21 yaşındaki Seda Nur aranıyor
Bakan Kurum: Düzce'de 181 yapı ağır hasarlı
Bakan Kurum: Düzce'de 181 yapı ağır hasarlı
Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
İzmir'de kamyonda 16 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama 
İzmir'de kamyonda 16 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama 
Bahçesaray'ın yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimi buldu
Bahçesaray'ın yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimi buldu
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu
'Birlikten İzmir Doğar' projesiyle deprem konutlarının kurası çekildi
'Birlikten İzmir Doğar' projesiyle deprem konutlarının kurası çekildi
Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول