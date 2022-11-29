Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.920,60
ALTIN
1.052,44
DOLAR
18,64
STERLİN
22,41
EURO
19,34
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sağlık Bakanlığı 31.183 Sözleşmeli Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı 31.183 Sözleşmeli...
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi...
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır'daki 82 numaralı burç, kadınların hizmetinde

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin 800 metre uzunluğundaki surlarda 'Diriliş' sloganıyla 2 yıl önce başlatılan restorasyonda 2 bin metrelik bölüm ve ayakta kalan 98 burcun 17'sinde çalışmalar tamamlandı. Restorasyonu tamamlanan 82 numaralı burç, kadınlar için kültür merkezine dönüştürüldü. Merkezde okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, tefsir, el sanatları, aşçılık gibi kursların yanı sıra kadınlara psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

29 Kasım 2022 Salı 11:48
Diyarbakır'daki 82 numaralı burç, kadınların hizmetinde

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 800 metre uzunluğundaki ve bugüne kadar bilinen 101 burcundan da 98'i ayakta kalan Diyarbakır surlarında, 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. 'Diriliş' sloganıyla başlatılan çalışmalarda bugüne kadar surların yaklaşık 2 bin metrelik bölümü ve 17 burcu restore edildi. Büyükşehir Belediyesi, restorasyonu tamamlanan 82 numaralı burcu kadınların yararlanacağı kültür merkezine dönüştürdü. Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi olarak hizmete sunulan merkezde kadınlara okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, tefsir, el sanatları, aşçılık ve yakın savunma kurslarının yanı sıra psikolojik destek de veriliyor.

'KISA SÜREDE 500 GÖRÜŞMEYE ULAŞTIK'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli psikolog Sümeyye Bingöl, merkezde 2 manevi danışman ve 4 psikolog ile hizmet verdiklerini ifade ederek, "Sadece psikolojik danışmalık değil, okuma-yazma, manevi rehberlik, Kur'an-ı Kerim, el sanatları, çocuk gelişimi gibi kurslarımızla aktif bir şekilde hizmet vermekteyiz. 60 çocuğa ve 230 kadına takipli bir şekilde hizmet ediyoruz. Burada toplam 500 görüşmeye ulaştık. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar kadına hizmet etmek bizi çok mutlu etti. Tüm hizmetlerimiz ücretsizdir. Hafta içi, çalışma saatlerinde açığız. Bizden danışmanlık hizmeti almak isteyen herkesi bekleriz. Bizim temel amacımız bilinçli bir kadın yetiştirmektir. Çünkü bilinçli bir kadın, bilinçli bir annedir, bilinçli anne bilinçli bir aile demektir. Bilinçli bir aile bilinçli bir toplum demektir" dedi.

Psikolog Cansu Fidan ise "Biz burada istismar, tecavüz, depresyon, kaygı, bağımlılık, akran zorbalığı, aile-çift terapisi, yas süreci gibi çalışmaları yapıyoruz. Burada yaptığımız seminerlerde, duygu çalışması, öfke kontrolü, etkili iletişim terapileri yapılmaktadır. Daha sonra yaptığımız saha çalışmalarında olumlu tepkiler almaktayız. Bunun devamında terapilerimizi devam ettirmekteyiz" diye konuştu.

Takı tasarımı yapan kursiyer Zehra Türik de merkezde stres attıklarını dile getirerek, "Burada hocalarımızın bize gösterdikleri çantaları, takıları yapıyoruz. Bazılarını takıyoruz, bazılarını da satıyoruz. Burada stresimizi atıyoruz ve bize verimli geliyor. Sıkıntımız olduğunda psikologlarımızın yanına gidiyor aynı zamanda manevi dersler de alıyoruz. Buraya gelen bazı çocuklu aileler de var. Onlar da çocuklarını oyun alanlarına bırakıp rahat işlerine devam ediyorlar" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UNESCO Dünya Kültür Mirası ListesiDiyarbakırBurçKadınDağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara merkezli PKK/KCK soruşturmasında 50 gözaltı kararı
Ankara merkezli PKK/KCK soruşturmasında 50 gözaltı kararı
Osmaniye'de 23 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Osmaniye'de 23 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Eskişehir'de Pençe-Kılıç Hava Harekatı protestosuna 4 tutuklama
Eskişehir'de Pençe-Kılıç Hava Harekatı protestosuna 4 tutuklama
'Sabun paketleme' ile 4,5 milyonluk dolandırıcılığa 7 ilde operasyon
'Sabun paketleme' ile 4,5 milyonluk dolandırıcılığa 7 ilde operasyon
Burdur Gölü'nün tükenişini, 15 yıldır havadan gözlemliyor
Burdur Gölü'nün tükenişini, 15 yıldır havadan gözlemliyor
'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı
'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı
'Kocaeli'deki binaların yüzde 45'i olası depremde risk teşkil edebilir'
'Kocaeli'deki binaların yüzde 45'i olası depremde risk teşkil edebilir'
Karadeniz'de 'ağır metal kirliliği' tehlikesi
Karadeniz'de 'ağır metal kirliliği' tehlikesi
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi; 40 yaralı
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi; 40 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول