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Diyarbakır'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

DİYARBAKIR'da park içerisinde oturur vaziyette silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan T.’ye (48) ait kimlik çıkarken, cebindeki mektup incelemeye alındı.

13 Eylül 2022 Salı 12:33
Diyarbakır'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan bir caminin bitişiğindeki parkta meydana geldi. Camiden çıkanlar, park içerisinde oturur vaziyette kanlar içerisinde bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan T.'ye ait kimlik ile cebinde bir mektup bulundu. Yapılan ön incelemede Erken T.'nin boyun kısmında mermi girişi tespit edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yaptı. Olay yerine yaklaşık 5 metre mesafede mermi çekirdeği bulundu. Erkan T.'nin çevresindeki yiyecek ve benzeri bazı materyaller ile mektup incelenmek üzere emniyete götürüldü. Cenaze otopsi için adlı tıpa götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKarapınarParkCesetSilahCinayet
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