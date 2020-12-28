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Diyarbakır'da kısıtlamanın ardından dikkat çeken yoğunluk

Diyarbakır'da, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda oluşan yoğunluk tedirgin etti.

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:35
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Diyarbakır'da kısıtlamanın ardından dikkat çeken yoğunluk

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı. Bazı caddelerde trafik durma noktasına gelirken, alışverişin yoğun olduğu bölgelerde de kalabalık oluşturanların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. 

Kalabalığın oluşmasıyla kent genelinde güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde denetimlerini sıklaştırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKısıtlamanın Ardından Yoğunluk
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