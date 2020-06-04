Diyarbakır'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Olay, gece saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Fatih Mmahallesinde meydana geldi. Mahallede oturan husumetli 2 aile fertleri arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, kavgada yaralanan 6 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastane götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 3'ü doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. 3 kişinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yaralanan 3 kişinin de hastanede tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada olayın meydana geldiği Fatih Mahallesinde iki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.