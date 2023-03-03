Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.151,94
ALTIN
1.121,41
DOLAR
18,90
STERLİN
22,67
EURO
20,05
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Koç Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Koç Üniversitesi Öğretim üyesi...
Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır'da çadır kentte depremzede çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan kara yolundaki çadır kentte barınan depremzede ailelerin çocukları için etkinlik alanı oluşturdu.

03 Mart 2023 Cuma 14:20
Diyarbakır'da çadır kentte depremzede çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı eğitmenleri, depremzedelerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla kurulan alanda, çocuklara çeşitli oyunlar oynama imkanı sunuyor.
Yüz boyama, resim yapma gibi aktivitelerin de yapıldığı alanda, eğlenceli vakit geçiren çocuklara kitap hediye ediliyor.
Çadır kentte görevlendirilen manevi rehberlerle kadınlara danışmanlık hizmeti veriliyor.
Eğitmenler, çadır kentte kalan aileleri de ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor.
İçme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlandı
Bu arada, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Silvan yolundaki çadır kentte içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladı.
Depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı çadır kente DİSKİ ekipleri, 2 bin 600 metre içme suyu, 2 bin 100 metre kanalizasyon ve 1800 metre terfi hattı döşedi.
Altyapıyı tamamlayan DİSKİ Genel Müdürlüğü, banyo ve tuvalet alanlarını depremzedelerin kullanımına sundu.
Çadır kentte kurulan 1800 metre atık su terfi sistemi ile buradaki atık sular toplanarak Çarıklı'da bulunan ileri biyolojik arıtma tesisine iletilecek, ardından arıtılıp Dicle Nehri'ne bırakılacak.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, çadır kentteki faaliyetleri inceleyip, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'den bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutşi, çadır kentte hizmetlerin sorunsuz sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ekiplerimiz koordineli çalıştı. Çadır kentin altyapısını hızlı bir şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Büyükşehir BelediyesiSilvanDepremçocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van ve Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 74 şüpheli yakalandı
Van ve Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 74 şüpheli yakalandı
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Malatya'da yapılacak kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 50 ölçüldü
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 50 ölçüldü
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Malatya'da 88 bin enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konut bulunuyor
Malatya'da 88 bin enkaz, yıkık veya acil yıkılacak konut bulunuyor
Tokat'taki depremzedeler toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak
Tokat'taki depremzedeler toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanacak
Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün trafiğe kapatılacak
Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 5 gün trafiğe kapatılacak
Şanlıurfa'da depremde hasar gören minarelerin yıkımı sürüyor
Şanlıurfa'da depremde hasar gören minarelerin yıkımı sürüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi