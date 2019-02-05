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Diyarbakır'da altın yazmalı İncil ele geçirildi

Diyarbakır'da altın yazmalı İncil ele geçirildi

05 Şubat 2019 Salı 10:39
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Diyarbakır'da altın yazmalı İncil ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda,  altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yapraklı, tarihi değeri olan İncil ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli ise gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde oturan 3 şüphelinin, elinde bulundurdukları, 1200 yıllık deri üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde etmesi üzerine operasyon başlattı. 

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla 4 Şubat Pazartesi günü Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler, altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve işyerlerinde yapılan aramada, deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırAltın Yazmalı İncil
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