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Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik

Diyarbakır'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazar yerleri ve çarşılardaki kalabalık, dikkat çekti.

08 Ocak 2021 Cuma 14:26
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Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde bugün saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından önce Diyarbakır'daki çarşılar ve pazar yerleri, kalabalıklaştı. Alışveriş için özellikle Sur ilçesini tercih edenlerin çoğunun, sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Kent genelinde denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de halka koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

DHA

Son Güncelleme: 08.01.2021 14:49
Anahtar Kelimeler:
Kısıtlama öncesiHareketlilikDiyarbakır
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