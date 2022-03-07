Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.992,18
ALTIN
915,57
DOLAR
14,30
STERLİN
18,90
EURO
15,59
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

DİYARBAKIR'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

07 Mart 2022 Pazartesi 09:57
Diyarbakır'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Yeni Hal Köprülü Kavşak civarında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ö. idaresindeki 34 GGM 60 plakalı lüks otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 44 BC 981 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen kamyonet, M.A.K. idaresindeki 34 BFY 448 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da C.A. yönetimindeki 34 DK 228 plakalı otomobile, otomobil de M.B.'nin kullandığı 21 ACE 906 plakalı otomobile çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

5 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.S., M.S.S., S.Ö., S.U., ve S.Ö. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan S.Ö. hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı da çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ile açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırYeni Hal Köprülü KavşakKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Ahıska Türkü Miakhpul'un gözyaşları
Ahıska Türkü Miakhpul'un gözyaşları
'Yaren Leylek ve Adem Amca', 11'inci yılda da buluştu
'Yaren Leylek ve Adem Amca', 11'inci yılda da buluştu
'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'
'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'
Korodaki 175 kadın, 5 ülkenin şarkılarını söyledi
Korodaki 175 kadın, 5 ülkenin şarkılarını söyledi
Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı
Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı
Hayat kurtarma timi: 1 ambulans, 3 kadın
Hayat kurtarma timi: 1 ambulans, 3 kadın
Piyasa değeri 500 bin dolar olan 'kaliforniyum' ele geçirildi
Piyasa değeri 500 bin dolar olan 'kaliforniyum' ele geçirildi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma