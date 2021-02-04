Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, BUÜ'ni ziyaret etti

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Sn Prof Dr Ali Erbaş BU.Ü’ Nide Ziyaret etti. Ziyarette Rektör Kılavuz Üniversitede devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Nazik ziyaretleri için Diyanet İşleri Başkanımız'a teşekkür ediyoruz dedi..

Ayrıca yine rektör kılavuz’un Bursa Milletvekili Sn Vildan Yılmaz Gürel'i üniversitede misafir etti. Devam eden projeler ve planlamalar konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu. Rektör Kılavuz ziyareti için Sn Vekilimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz dedi..



