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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, BUÜ'ni ziyaret etti

BUÜ. REKTÖRÜ KILAVUZ’UN İKİ ZİYARETCİSİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SN ERBAŞ VE BURSA VEKİLİ SN GÜREL OLDU…

04 Şubat 2021 Perşembe 16:26
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, BUÜ'ni ziyaret etti

MUSTAFA YILDIZ 

BURSA - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Sn Prof Dr Ali Erbaş BU.Ü’ Nide Ziyaret etti. Ziyarette Rektör Kılavuz Üniversitede devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Nazik ziyaretleri için Diyanet İşleri Başkanımız'a teşekkür ediyoruz dedi..

Ayrıca yine rektör kılavuz’un Bursa Milletvekili Sn Vildan Yılmaz Gürel'i üniversitede misafir etti. Devam eden projeler ve planlamalar konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu. Rektör Kılavuz ziyareti için Sn Vekilimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz dedi..


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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı ErbaşBUÜni Ziyaret Etti
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