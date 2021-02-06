Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulucami'de Cuma Hutbesi Okudu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Gençliğin iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşeceğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ulucami'de verdiği hutbede, gençlere seslendi. Erbaş, "Ey genç, 15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selâmeti için canından, cânânından geçtin, ama vatanını hainlere teslim etmedin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Ulucami'de cuma hutbesi okudu. Hutbede öğrencilere seslenen Erbaş, Gençlik, insan ömrünün baharıdır. Hayâllerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın zirvede olduğu dönemdir. Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir. Nitekim Sevgili Peygamber Efendimiz, İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin' uyarısında bulunur. Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre, Allah'a kulluk şuuruyla yetişen genç, dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacaktır dedi. Gençlere, Sen, şimdi hayatının en kıymetli anındasın diye seslenen Prof. Dr. Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü. Aziz milletimizin ve insanlığın umudusun. Zira sen, Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesini, Hz. İsmail'in teslimiyetini, Hz. Yusuf'un onurunu, Ashâb-ı Kehf'in samimiyetini ve Hz. Muhammed Mustafa'nın hak davasını kuşandığı çağdasın. Hz. Asiye'nin imanını, Hz. Meryem'in ahlâkını, Hz. Hatice'nin cesaretini, Hz. Âişe'nin ilim aşkını gönlüne nakşedecek yaştasın. Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtın. İstanbul'u fethedip Resûl-i Ekrem'in muştusuna nâil oldun. Çanakkale'yi geçilmez kılıp İstiklâl mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selâmeti için canından, cânânından geçtin, ama vatanını hainlere teslim etmedin. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, irad ettiği cuma hutbesini şu tavsiyelerle bulundu. Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir ilgiyi, iyiliği desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, millî ve manevî değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim. Hutbemi imanları ve erdemli duruşlarıyla Kur'an-ı Kerim'de örnek gösterilen Ashâb-ı Kehf hakkındaki şu ayet-i kerimeyle bitiriyorum. Şüphesiz onlar, Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık." Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra sosyal mesafe kurallarına uygun camiyi dolduran vatandaşlara cuma namazını kıldırdı.