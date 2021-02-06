Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
sisli
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel...
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacak
Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı...
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...
Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor
Ofis, WC, dükkan ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulucami'de Cuma Hutbesi Okudu

06 Şubat 2021 Cumartesi 11:45
10 Okunma
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulucami'de Cuma Hutbesi Okudu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Gençliğin iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşeceğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ulucami'de verdiği hutbede, gençlere seslendi. Erbaş, "Ey genç, 15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selâmeti için canından, cânânından geçtin, ama vatanını hainlere teslim etmedin" dedi. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Ulucami'de cuma hutbesi okudu. Hutbede öğrencilere seslenen Erbaş, Gençlik, insan ömrünün baharıdır. Hayâllerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın zirvede olduğu dönemdir. Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir. Nitekim Sevgili Peygamber Efendimiz, İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin' uyarısında bulunur. Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre, Allah'a kulluk şuuruyla yetişen genç, dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacaktır dedi. Gençlere, Sen, şimdi hayatının en kıymetli anındasın diye seslenen Prof. Dr. Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü. Aziz milletimizin ve insanlığın umudusun. Zira sen, Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesini, Hz. İsmail'in teslimiyetini, Hz. Yusuf'un onurunu, Ashâb-ı Kehf'in samimiyetini ve Hz. Muhammed Mustafa'nın hak davasını kuşandığı çağdasın. Hz. Asiye'nin imanını, Hz. Meryem'in ahlâkını, Hz. Hatice'nin cesaretini, Hz. Âişe'nin ilim aşkını gönlüne nakşedecek yaştasın. Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtın. İstanbul'u fethedip Resûl-i Ekrem'in muştusuna nâil oldun. Çanakkale'yi geçilmez kılıp İstiklâl mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selâmeti için canından, cânânından geçtin, ama vatanını hainlere teslim etmedin. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, irad ettiği cuma hutbesini şu tavsiyelerle bulundu. Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir ilgiyi, iyiliği desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, millî ve manevî değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim. Hutbemi imanları ve erdemli duruşlarıyla Kur'an-ı Kerim'de örnek gösterilen Ashâb-ı Kehf hakkındaki şu ayet-i kerimeyle bitiriyorum. Şüphesiz onlar, Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık." Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra sosyal mesafe kurallarına uygun camiyi dolduran vatandaşlara cuma namazını kıldırdı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali ErbaşUlucamide Cuma Hutbesi Okudu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri
Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı
Prof. Dr. Tecer: Yağışlarla nehir ve derelerdeki kirlilik seyreldi
Prof. Dr. Tecer: Yağışlarla nehir ve derelerdeki kirlilik seyreldi
Üniversitenin organik ürünleri büyük ilgi görüyor
Üniversitenin organik ürünleri büyük ilgi görüyor
TUMEF Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı Hizmete Açıldı
TUMEF Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı Hizmete Açıldı
Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den
Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den
TIR'ın soğutucusunda 112 kilo eroin bulundu
TIR'ın soğutucusunda 112 kilo eroin bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma