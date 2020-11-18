Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1295
ALTIN
462.975
DOLAR
7.7123
STERLİN
10.2154
EURO
9.1509
NURA ÖZ: “ERKEĞİM” ADLI ŞARKI, BİR ARMAĞANDIR
NURA ÖZ: “ERKEĞİM” BİR ARMAĞANDIR
Yeni Şarkıya, Yeni imaj; Bi Zahmet…
Yeni Şarkıya, Yeni imaj; Bi...
‘Kadına Şiddete Hayır’a Özel Maske Hazırladılar
‘Kadına Şiddete Hayır’a Özel Maske...
Erol Evgin’in ‘SİTEMİ’
Erol Evgin’in ‘SİTEMİ’
Ece Mumay; Aleyna Tilki’yi Rakip Olarak Görmüyorum
Ece Mumay; Aleyna Tilki’yi Rakip...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DİYABET PANDEMİDEN DAHA ÖLDÜRÜCÜ

HAYAT HASTANESİ’NDEN DİYABETE DİKKAT ÇEKEN ETKİNLİK..

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:23
3 Okunma
DİYABET PANDEMİDEN DAHA ÖLDÜRÜCÜ

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Özel Hayat Hastanesi 14 Kasım Dünya Diyabet Gününe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için hasta ve hasta yakınlarına sağlığın simgesi olarak yeşil elma dağıttı. Bursa Özel Hayat Hastanesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle farkındalık yaratmak için etkinlik organize etti. Organize edilen etkinliğe Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatih Özkul, Özel Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Muhittin Pekuz ve çok sayıda hastane çalışanları katılarak, diyabete dikkat çekmek için yeşil elma dağıtımında bulundu. Diyabetin pandemiden daha öldürücü bir hastalık olduğuna vurgu yapan Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatih Özkul,“ Diyabet hastalığına dikkat çekmek için ‘senin elinde’ sloganı ile hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza yeşil elma verdik. Bu ciddi hastalık hakkında farkındalık oluşturmak ve mücadeleye katkıda bulunmak istedik. Pandemi inşallah bir şekilde geçecektir fakat diyabet pandemiden daha öldürücü, her yıl binlerce insan diyabet nedeniyle hayatını kaybediyor. Diyabetin getirdiği ek rahatsızlıklara maruz kalıyorlar. Genetik temelleri olduğu kadar çevresel etmenler dediğimiz hususlar, beslenmeyle ilişkili alışkanlıklar mevcut. Doğru beslenmeyle ve hareketle takiplerimizle diyabeti engelleyebiliriz. Doktor kontrollerimizi yaparak bu hastalığın önüne geçilebilir” dedi.

YENİ ÇAĞIN HASTALIĞI.. Diyabetin yeniçağın salgın hastalığı olarak nitelendirildiğine dikkat çeken Dahiliye Uzmanı Doktor MuhittinPekuz da “ Hasta sayısı gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Sadece tek başına diyabet ya da şeker hastalığı değil, bunun komplikasyonları yüzünden böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, damar hastalıklarına kadar giden bir süreç. Bunun daha büyük sonuçlarını görmekteyiz, diyabeti önlemek bizim elimizdedir. Mutlaka yaşam tarzı değişikliği yapılmalı. Egzersizler önemli, beslenmemize dikkat edelim ve bu diyabet gününde Hayat Hastanesi olarak farkındalığı artırmak için böyle bir proje yaptık. Bütün hastalarımızın ve bütün dünya vatandaşlarımızın dünya diyabet gününü kutluyorum. Şeker gibi, şekersiz bir dünya diliyorum” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZHASEKİ’DEN MOLLAYEGAN’A TAM NOT .. 
ÖZHASEKİ’DEN MOLLAYEGAN’A TAM NOT .. 
YILDIRIM’DA ARTIK HİSSELİ PARSEL SORUNU TARİH OLUYOR
YILDIRIM’DA ARTIK HİSSELİ PARSEL SORUNU TARİH OLUYOR
Ruslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu
Ruslar’ın tatil tercihi Türkiye oldu
Yardımlarla İzmir'in yaralarını sarıyorlar
Yardımlarla İzmir'in yaralarını sarıyorlar
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Eğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmı
Eğirdir ve Beyşehir'de 'dip suyu' alarmı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik noktaya doğru düşüyor
Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik noktaya doğru düşüyor
Bebek katilleri bombaları bebek bezlerine saklamışlar
Bebek katilleri bombaları bebek bezlerine saklamışlar
Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı
Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma