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Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Dilber Ay'ın Düzce'de oturduğu mahallede hüzün var.

Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Dilber Ay'ın Düzce'de oturduğu mahallede hüzün var.

30 Nisan 2019 Salı 10:22
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Dilber Ay'ın oturduğu mahallede hüzün hakim

DÜZCE - Yakınları ve komşuları, Dilber Ay'ın gariban anası olduğunu anlattı.

Başkent’te, akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan Dilber Ay, dün saat 22.00 sıralarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen, acil serviste tedaviye alınan Dilber Ay, saat 23.00 sıralarında doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Dilber Ay'ın ölüm haberini alan Düzce'nin Ağa Mahallesi’ndeki yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.

Kardeşi Aynur Baguş ise "Gariban annesiydi. Türkiye'nin sevgilisiydi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayırsever birisiydi. Kimseyi incitmezdi" diye konuştu.

Torunları Berivan ve Çiğdem Dursun ise büyükanneleri Dilber Ay'ın yerde yürüyen bir karıncayı dahi incitmediğini, onu anlatmaya kelimeleri yetmeyeceğini söyledi.

Dilber Ay'ın komşularından Ferdi Keman da "Kendisi çok iyi bir kadındı. Herkese yardımcı olurdu. Gariban anasıydı. Kızlarına, torunlarına, damatlarına, mahalle halkına yardımcı olurdu" dedi.

Dilber Ay'ın cenazesinin, ikindi namazını ardından Ağa Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dilber AyVefat
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