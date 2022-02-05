Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,943.81
ALTIN
788.83
DOLAR
13.57
STERLİN
18.37
EURO
15.55
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel alıyor
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Kastamonu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu. Cesedin 55 yaşındaki H.Ö.'ye ait olduğu belirlendi. 

05 Şubat 2022 Cumartesi 09:57
Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Efeler Mahallisi'nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin 55 yaşındaki H.Ö.'ye ait olduğunu belirlerken vicudunda yaralanma veya darp izine rastlanmadı. H.Ö.'nün cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınDidimCesetErkek Ceseti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'deki valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
İzmir'deki valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Antalya-Konya yolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı
Antalya-Konya yolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı
Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza
AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
İzmirli müzisyen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
İzmirli müzisyen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Ankara'da kar yağışı etkili oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma