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Devrilen traktörün altında kalan 4 kişiden 1'i öldü

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin Demir (40) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

25 Ekim 2020 Pazar 08:23
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Devrilen traktörün altında kalan 4 kişiden 1'i öldü

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Güğü Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Demir yönetimindeki 10 VL 806 plakalı odun yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Demir, Tuncay Yalçınkaya (36), Ramazan Yalçınkaya (64) ve İlhan Yalçınkaya (34), itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hüseyin Demir'in cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından üzere morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirDursunbeyTraktörKaza
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