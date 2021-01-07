Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1507
ALTIN
449.514
DOLAR
7.2703
STERLİN
9.8969
EURO
8.9427
7 Adet Arsanın Satışı Yapılacak 
7 Adet Arsanın Satışı...
Ar-Ge Personeli Alınacak
Ar-Ge Personeli Alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı 55 personel alacak
Millî Savunma Bakanlığı 55...
Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecek
Kat karşılığı inşaat yapım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Günay Avar (22), hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.

07 Ocak 2021 Perşembe 08:58
9 Okunma
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Seferihisar çıkışı mevkiinde meydana geldi. Günay Avar yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Avar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Avar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Avar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÜZERİNDEN SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitiren Günay Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Son Güncelleme: 07.01.2021 09:00
Anahtar Kelimeler:
İzmirGüzelbahçeMotosikletTrafik KazasıKazaSahte PolisPolisSahte KimlikKimlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Kılavuz: "İş dünyasından sanayi doktora programı'na büyük destek var"
Rektör Kılavuz: "İş dünyasından sanayi doktora programı'na büyük destek var"
Kapıkule'de, Bulgar turistler uzun araç kuyruğu oluşturdu
Kapıkule'de, Bulgar turistler uzun araç kuyruğu oluşturdu
Kumar baskınında 8 kişiye toplam 84 bin lira ceza
Kumar baskınında 8 kişiye toplam 84 bin lira ceza
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Edirne'de canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
Edirne'de canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
Yıldırım'da atık yağlar suya dönüşecek
Yıldırım'da atık yağlar suya dönüşecek
İznik Belediyesi 3 ay daha kira almayacak
İznik Belediyesi 3 ay daha kira almayacak
Pandemide karton bardak kullanımı arttı
Pandemide karton bardak kullanımı arttı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma