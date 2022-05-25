Dev akvaryuma 'Hamsi özgürlüğüne düşkündür, sergilenmiyor' tabelası

Ortahisar ilçesinde, tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında 198 metre uzunluğunda açılan tünel dev akvaryuma dönüştürüldü. Ortahisar Belediyesi’nce gerçekleştirilen ve 'Tünel Akvaryum' adı verilen projedeki 61 tematik akvaryuma, dünyanın dört bir yanından tatlı ve tuzlu su ile okyanuslardan 80 farklı türde yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısı konuldu. Akvaryumda en büyük ilgiyi 6 bin kilometre uzaklıkta Afrika Kıtası'ndaki Malawi Gölü'nden getirilen, Trabzonspor'un bordo-mavi renklerini taşıyan 'borleyi ciklet' türü balıklar dikkati çekiyor. Balıkların sergilendiği alana 'Bu balıklar doğuştan şampiyon' yazısı asıldı.

'Karadeniz’in incisi' hamsi ise akvaryumda yer almıyor. Hamsinin yokluğu akvaryum girişine asılan tabela ile ziyaretçilere bildirildi. Tabelaya ‘Hamsi, Karadenizliler için bir balık değildir. Hamsi, Trabzon’un simgesi haline gelmiş, özgürlüğüne son derece düşkün çok özel bir türdür. Bu nedenle de dünyanın hiçbir yerinde akvaryumlarda sergilenememektedir’ yazıldı.

Su altı dünyasının gizemlerini keşfetmek, deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etmek isteyenler ise akvaryuma akın ediyor. 19 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açan akvaryumu, 4 günde 9 bin dolayında kişi gezdi. Akvaryum girişinde gelenler, uzun kuyruklar oluşturuyor.

‘ÇOK ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇTİK’

Dünyanın ilk tünel akvaryumunu Trabzon’a kazandırdıklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Şehrimizin birçok güzellikleri özellikleri var ama tabiatı itibariyle bölgemizin de gelişen trendi turizm. Biz de bu düşünceden hareketle birazcık daha cazip merkezler oluşturmayı düşündük ve tabiri caizse zor olana giriştik. İki vadinin bir tünelle birbirine bağlandığı noktada tünel içerisine böyle bir akvaryum yaptık. Çok zorlu süreçlerden geçtik ama nasip oldu hayalimizi gerçekleştirdik. Türkiye’de akvaryumlardaki bütün deniz canlıları tatlı su, tuzlu su, okyanus canlıları projemizde mevcut. Ama diğer akvaryumlarda olmayan bir tane tür daha var. O da Afrika’nın Malawi Gölü’nden getirdiğimiz bordo mavi balıklarımız. Onlara da ‘şampiyon balıklar’ ismini koyduk. Akvaryum ülkemize ve şehrimize değer kattı” dedi.

'HAMSİ ÖZGÜRLÜĞÜNE DÜŞKÜNDÜR'

Başkan Genç, ‘Hamsi de yer alacak mı akvaryumda?’ diye sorular aldıklarını belirterek, "Bununla ilgili bilgilendirici bir tabela hazırladık. Hamsi akvaryumlara sığamayacak kadar özgürlüğüne düşkün bir balıktır. O nedenle hamsi burada yok. 61 adet büyük akvaryumumuz ve tünel akvaryum kısmı var. Bütün büyük türler de burada mevcut. Hepsi özellikle çocukların çok dikkatini çekiyor. Bir taraftan da çocuklarımız için pratik ve eğitici oluyor. Biz bakın bir deniz şehriyiz ama deniz canlılarını çok tanıdığımızı söyleyemeyiz. O nedenle eğitici yönü de var” diye konuştu.

Akvaryuma gelen ziyaretçilerden Büşra Karslı, “Çok güzel bir proje olmuş. Özellikle çocuklarımız için oldukça dikkat çekici oluyor. İçeride bulunan balıkların hiçbirini daha önce görmemiştim. Çok heyecanla gezdim akvaryumu" dedi.

Akvaryum içinde hamsiyi aradıklarını söyleyen Sertan Bahçekapılı, "Biz aslında tünele girince hamsiyi de göreceğiz diye bekledik ama akvaryum gezimiz bitince hamsi ile karşılaşamadık. Meğerse hamsi için giriş bölümüne 'Akvaryuma sığamayacak kadar özgür' şeklinde bir yazı asılmış. Hamsi bizim için özel bir yere sahip olsa da göçebe bir balık türü. Gözlerimiz hamsiyi aradı” diye konuştu.

Ziyaretçilerden Caner Yılmaz ise “Trabzon için çok büyük bir adım oldu. İçerideki manzarayı herkesin görmesini istiyoruz. Çok çeşit balık var. Heyecanla gezdik. Ben en çok köpek balığından etkilendim. Oğlumda çok merak ediyordu. Bizim için güzel kaliteli bir gezi oldu" dedi.