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Depremde hayatını kaybeden polis memuru ile kızının cenazeleri Edirne'de toprağa verildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Nebibe Esen (45) ile kızı Tuğba Gülser Esen'in (12) cenazeleri Edirne'nin Havsa ilçesinde toprağa verildi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 17:14
Depremde hayatını kaybeden polis memuru ile kızının cenazeleri Edirne'de toprağa verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren polis memuru Esen ve kızının cenazeleri Havsa'ya getirildi.
Havsa Emniyet Müdürlüğü önündeki törende konuşan Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi, milletçe büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını ve günün birlik günü olduğunu söyledi.
Cenazeler Osmanlı köyünde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine aile yakınları, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, emniyet teşkilatı, vatandaşlar katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDepremPolisCenazeNebibe Esen
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