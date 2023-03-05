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Deprem bölgesinde gazetecilere hizmet veren "Medyabüs"te yangın çıktı

Medya İşçileri Sendikasının (Medya-İş), gazetecilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a konuşlandırdığı "Medyabüs", seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. 

05 Mart 2023 Pazar 01:22
Deprem bölgesinde gazetecilere hizmet veren "Medyabüs"te yangın çıktı

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ta Medya-İş tarafından Hatay'a gönderilen ve basın mensuplarına lojistik desteğin yanı sıra haber amaçlı ofis imkanı ile dinlenme, uyuma, yemek yeme ve bazı temel ihtiyaçları karşılama olanağı sağlayan otobüs, bölgedeki görevini tamamladıktan sonra kentten ayrılmak üzere hareket etti.
Sendika Genel Başkanı Sezai Ballı, Genel Başkan Yardımcıları Dilek Atçeken ve Sinan Özer ile Kadın Komitesi Başkanı Neslihan Boyraz'ın içinde bulunduğu "Medyabüs", Hatay-İskenderun kara yolunun Kıcı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Ballı ve beraberindekiler yangın büyümeden otobüsü tahliye ederken durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle "Medyabüs" kullanılamaz hale geldi.
Sezai Ballı'dan açıklama
Medya-İş Başkanı Sezai Ballı, AA muhabirine, "Medyabüs"ün depremin ilk gününden itibaren Hatay'daki basın mensuplarına hizmet verdiğini söyledi.
Bölgeden ayrıldıktan sonra İskenderun yolunda otobüsün alev aldığını belirten Ballı, "Seyir halindeyken yangın çıkan otobüsümüz kullanılamaz hale geldi. Otobüste bulunan arkadaşlarımızın yaralanmaması tek tesellimiz. Sendikamıza en kısa zamanda yeni bir otobüs kazandırıp yine basın mensuplarının hizmetine sunacağız." dedi.

AA

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