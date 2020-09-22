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Denizli'den Avrupa ve Orta Doğu'ya nar ihracatı

TÜRKİYE'nin nar üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin gerçekleştirildiği Denizli'de, 'Hicaz' cinsi nar hasadına başlandı. Lezzeti, dayanıklılığı ve iri taneleriyle tercih edilen ve bu yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte beklenen Hicaz narının, ağırlıklı olarak ihraç edileceği belirtildi.

22 Eylül 2020 Salı 10:02
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Denizli'den Avrupa ve Orta Doğu'ya nar ihracatı

Denizli'de Pamukkale, Merkezefendi, Sarayköy, Buldan ve Güney ilçelerinde üretimi yapılan 'Hicaz' cinsi narın hasadına başlandı. Hummalı bir mesaiye başlayan üreticiler, bahçelerinde 1 yıl boyunca yetiştirdikleri narları, makaslarla keserek toplayıp, kasalara diziyor. Kentte yaklaşık 25 bin dekar alanda üretimi yapılan nardan 50 bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye üretiminin yüzde 15'inin karşılandığı Denizli'de bu yıl rekolte ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor. Lezzeti, iri taneleri, rengi, dayanıklılığı ve aroması nedeniyle farklılık gösteren Hicaz narı, yurt içi ve dışından yoğun talep alıyor.

'TANESİ 1 KİLO 700 GRAMA KADAR ULAŞABİLİYOR'

Pamukkale ilçesinde yaşayan nar üreticisi Bayram Dağlı, bu yılki hasattan memnun olduğunu belirtti. Bölgede yaklaşık 1 ay boyunca hasat telaşı yaşanacağını aktaran Dağlı, "Narlarımızı toplamaya başladık. Bu yıl 50 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine arasında nar ihraç etmediğimiz yer neredeyse yok. Nar, bölgemiz için önemli bir gelir kaynağı. Kalitesinden memnunuz. Fiyatlar bizim talep ettiğimize yakın. Kilogramı kalitesine göre 2 ile 3 lira arasında değişiyor. Narlarımız büyük. Narlarımızın her birinin ağırlığı 600 gram ile 1 kilo 700 gram arasında değişiyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ NARLARINI YETİŞTİRİYORUZ'

Nar üreticisi Mevlüt Erarslan ise, "Nar üretiminde iddialıyız. Türkiye'nin en kaliteli narlarını yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi yurt dışına pazarlıyoruz. Tat oranı çok yüksek. Analiz garantili ürünler yetiştiriyoruz. Biz böyle ürünler yetiştirdikçe Avrupa kapıları bize her zaman açık" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliNarIhracat
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