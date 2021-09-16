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Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16 Eylül 2021 Perşembe 10:16
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Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

DENİZLİ,(DHA) 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Honaz ilçesinde saat 06.05'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliDepremHonazönce Vatan
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